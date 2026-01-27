Задержана экс-замгубернатора Кубани Анна Минькова по делу о коррупции
Бывшая вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова подозревается в организации коррупционных схем с участием членов своей семьи. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По версии следствия, поводом для расследования стала аренда двухэтажного здания краснодарской городской поликлиникой №16, принадлежащего свекрови Миньковой, Татьяне Мочаловой. В 2018 году она заключила госконтракт на сдачу здания больнице. За следующие четыре года, по предварительным подсчетам, Мочалова получила более 20 миллионов рублей бюджетных средств. Следственные органы проверяют роль Миньковой в подписании договора.
Кроме того, силовики изучают участие политика в других социальных проектах региона. Среди них — строительство объекта для инвалидов в Приморско-Ахтарском округе, где смета выросла до 2 миллиардов рублей, а также школа в Горячем Ключе стоимостью 1,2 миллиарда рублей, где за короткое время начала протекать крыша, а также случались пожары и не работало отопление. Все эти проекты курировала Минькова.
Анна Минькова покинула пост заместителя губернатора в октябре 2025 года по собственному желанию, после чего стала генеральным директором медиагруппы «Кубань 24». Следственные действия, включая обыски и задержания, продолжаются.
