В Пулково электронная сигарета загорелась на борту самолёта прямо перед вылетом
В аэропорту Пулково электронная сигарета загорелась на борту самолёта Nordwind прямо перед вылетом. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Рейс Санкт-Петербург — Тюмень уже готовился к взлёту, когда у одного из пассажиров электронка начала плавиться из-за перенагрева. Возникло задымление.
Бортпроводники оперативно отреагировали и потушили сигарету, однако командир воздушного судна принял решение вернуться на стоянку, чтобы изъять устройство из салона. После того как ситуацию урегулировали, самолёт продолжил рейс — вылет состоялся с задержкой в 15 минут. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
До этого сообщалось о рейсе авиакомпании «Аэрофлот» Волгоград — Москва, который задержали на два часа из-за пьяного пассажира. Виновник инцидента грозил захватить самолёт.
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