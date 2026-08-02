Пьяный водитель на катере наехал на девочку в Саратовской области

02 августа 2026, 12:37

В Саратовской области пьяный судоводитель переехал 6-летнюю девочку на катере

Фото: iStock/Adam Bartosik

Пьяный водитель на катере наехал на шестилетнюю девочку в Саратовской области. Об этом информирует РЕН ТВ.