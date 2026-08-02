Пьяный водитель на катере наехал на девочку в Саратовской области
Пьяный водитель на катере наехал на шестилетнюю девочку в Саратовской области. Об этом информирует РЕН ТВ.
Трагедия произошла на Волге в Марксовском районе. Катер под управлением Сергея Садчикова наехал на школьницу, которая купалась в реке.
В результате столкновения винт судна нанёс девочке серьёзные травмы. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение в критическом состоянии. По словам водителя, он не заметил ребёнка, так как она внезапно нырнула под воду.
В настоящее время проводится проверка по факту нарушения правил безопасности на водном транспорте. Следователи рассматривают возможность возбуждения уголовного дела.
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