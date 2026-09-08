Штормовой ветер сорвал огромный сухогруз с якоря и выбросил его у маяка во Владивостоке

08 сентября 2026, 03:38

Во Владивостоке штормовой ветер выбросил стометровый сухогруз близ Токаревского маяка

Фото: iStock/Teamjackson

Огромный сухогруз «Русский Восток» сел на мель у Токаревского маяка во Владивостоке. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash, публикуя кадры с места события.