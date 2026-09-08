Штормовой ветер сорвал огромный сухогруз с якоря и выбросил его у маяка во Владивостоке
Огромный сухогруз «Русский Восток» сел на мель у Токаревского маяка во Владивостоке. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash, публикуя кадры с места события.
Согласно материалу, судно стометровой длины сорвало с якоря в районе Эгершельда из-за сильного северного ветра. В результате теплоход выбросило на берег неподалёку от одной из самых известных достопримечательностей приморской столицы.
Уточняется, что порывы ветра в регионе не прекращаются и уже достигают 26 метров в секунду. Власти предупредили местных жителей о риске падения деревьев, рекламных щитов и иных конструкций, рекомендуя вести себя осторожно.
Telegram-канал «Дальневосточная транспортная прокуратура» подтвердил, что члены экипажа и груз на «Русском Востоке» отсутствовали. Специалисты не зафиксировали загрязнения акватории. По предварительным сведениям, пострадавших людей также нет. Правоохранители держат ситуацию на контроле и проводят проверку действий уполномоченных органов.
Ранее «Радио 1» передавало, что на арестованном у побережья Индии танкере Unity находятся 19 российских моряков. Посольство РФ в Индии занимается их возвращением на Родину, подробности читайте здесь.
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