Иммиграционная и таможенная служба США будет использовать в операциях роботов-собак
Иммиграционная и таможенная служба (ICE) США намерена применять роботов-собак для оценки угроз при проведении правоохранительных операций. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя американского ведомства.
Министерство внутренней безопасности США этим летом объявило о планах закупить у компании Boston Dynamics четвероногих роботов Spot на сумму не менее одного миллиона долларов. Эти машины станут дополнительным инструментом для правоохранителей – они помогут безопасно оценивать обстановку в потенциально опасных местах, прежде чем рисковать жизнями полицейских или гражданских лиц.
Роботы смогут передавать видео и другие сведения в реальном времени из закрытых помещений и зон с неясной ситуацией. Это даст специалистам возможность принять взвешенное решение о дальнейших шагах. При этом в ICE подчеркнули, что новые «собаки» не заменят живых сотрудников.
Ранее «Радио 1» передавало, что нейросеть «НейроВид» подключили к контролю за водителями более чем семи тысяч автобусов компании «Мострантсавто». Теперь искусственный интеллект анализирует записи с видеокамер, установленных в транспортных средствах, и фиксирует различные нарушения.
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