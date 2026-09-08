Такси перевернулось после столкновения с каршерингом на Ленинском проспекте в Москве
На Ленинском проспекте в Москве такси перевернулось после столкновения с каршерингом. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ со ссылкой на столичный департамент транспорта.
Инцидент произошёл вечером 7 сентября. По предварительной информации, за рулём каршеринга находилась девушка, которая не заметила такси из-за запотевших стёкол. После удара такси отбросило в сторону, и оно опрокинулось на крышу.
В материале уточняется, что изначально поступали сведения о двух пострадавших, однако, согласно обновленным данным, никто из людей не получил травм или ранений в результате ДТП. Точные обстоятельства аварии в настоящий момент устанавливают сотрудники правоохранительных органов.
Ранее стало известно, что в Ростовской области местные жители нашли тела двух мужчин в канализационном колодце. Прибывшие на место специалисты применили альпинистское снаряжение, подняли умерших на поверхность и передали их полицейским.
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