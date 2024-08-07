В российском регионе нашли пакет с отрубленной человеческой головой

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В Томской области обнаружили пакет с отрубленной человеческой головой. Как сообщили в региональном управлении МВД, задержан мужчина, которого подозревают в убийстве собутыльника, а его разыскиваемый приятель подозревается в том, что отрубил убитому голову.
Правоохранители уточнили, что в районный отдел позвонил человек, заявив о страшной находке недалеко от озера Рожневое.
Мужчина, почувствовав неладное, вернулся к месту, где попутчик избавился от багажа. Один из задержанных уже имеет судимость. По версии стражей порядка, убийство произошло при конфликте в пьяном состоянии. Сначала несчастного задушили, пока тот спал, затем спустя пару дней ему отрубили голову, а тело сбросили в уличный туалет.
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«Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции опросили заявителя и выяснили, что незадолго до произошедшего он на машине подвозил из села Берёзкино до Томска незнакомца, который в пути попросил остановиться в районе озера, где выбросил пакет, пояснив, что в нем находится мусор. После этого водитель довез и высадил спутника в областном центре, а затем заметил в салоне своего автомобиля пятна, похожие на кровь», — сообщили в полиции.
Мужчина, почувствовав неладное, вернулся к месту, где попутчик избавился от багажа. Один из задержанных уже имеет судимость. По версии стражей порядка, убийство произошло при конфликте в пьяном состоянии. Сначала несчастного задушили, пока тот спал, затем спустя пару дней ему отрубили голову, а тело сбросили в уличный туалет.
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Никита Кротов