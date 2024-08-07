Лживая тварь заслужила смерть: политик зарезал жену, похвастался в соцсетях и умер перед судом

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Бывший кандидат в депутаты Евгений Никольский из Твери, зарезавший свою супругу на глазах у собственной дочери, внезапно скончался, не дожив до суда. О подробностях хладнокровного убийства, равнодушного признания политика и странных обстоятельствах его гибели расскажет редакция «Радио 1».
Выследил и нанес пять ударов ножом
Экс-кандидат в депутаты расправился со своей супругой 20 апреля. Причиной агрессии стала банальная ревность. Никольский и прежде подозревал жену в изменах, устраивал скандалы и поднимал на нее руку. Во время нападения женщина прогуливалась со своей 11-месячной дочерью в парке. Никольский резко набросился на супругу и несколько раз ударил ее ножом. Из-за обильной кровопотери женщина скончалась на месте.
Признание в социальных сетях
Раскаиваться в содеянном Никольский даже не думал. После убийства супруги он опубликовал пост, в котором во всем признался и обвинил убитую в произошедшем.
«Да, я это сделал. Не собираюсь отпираться и понесу необходимое наказание. С гордо поднятой головой, потому что все сделал правильно. Когда человек, которому годами отдаешь всю душу без остатка, предает — это не должно оставаться безнаказанным. Плевать, что будет со мной, но лживая тварь получила по заслугам, и пусть такая же судьба постигнет всех ей подобных. Обращаюсь ко всем с единственной просьбой — сберегите дочку. Она — мой последний стимул жить», — заявил Никольский.
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Больница вместо СИЗО
Оказалось, что во время нападения на женщину недалеко от места происшествия находился брат погибшей. Мужчина пытался оказать помощь истекающей кровью сестре, но тщетно. По данным телеграм-канала «Baza», Никольский мешал ему, и тогда тот несколько раз ударил общественника подвернувшимся домкратом.
Из-за полученных травм, Никольский был госпитализирован.
Причины смерти экс-кандидата в депутаты
После избиения Никольский находился в тверской больнице и ожидал процесса по избранию меры пресечения. Однако до суда политик не дожил. Накануне он плохо себя почувствовал и потерял сознание.
Предварительно, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.
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