Джарахов рассказал о жестоком нападении на сестру в центре Петербурга

11 февраля 2026, 18:15

Блогер Джарахов сообщил об избиении сестры неизвестной у вокзала в Петербурге

Эльдар Джарахов (Фото: Инстаграм* @dlgreez)

Сестра Эльдара Джарахова Эсмира подверглась нападению в Санкт-Петербурге. Об этом блогер сообщил в беседе с 78.ru.





Девушка приехала в Северную столицу утром и у вокзала ждала такси, когда к ней подошла незнакомая женщина, схватила сумки девушки и начала кричать, что это ее вещи, после чего ударила потерпевшую по голове.





«Сестра в шоке, в замешательстве. Пытается позвать на помощь. Люди проходят мимо совершенно все. Потом кто-то все-таки подошел, отвел женщину. К сестре подъехало такси, женщина догнала, ударила ее, начала таскать за волосы, бить на земле. Это какое-то безумие, — раскрыл подробности инцидента Джарахов.