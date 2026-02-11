Джарахов рассказал о жестоком нападении на сестру в центре Петербурга
Блогер Джарахов сообщил об избиении сестры неизвестной у вокзала в Петербурге
Сестра Эльдара Джарахова Эсмира подверглась нападению в Санкт-Петербурге. Об этом блогер сообщил в беседе с 78.ru.
Девушка приехала в Северную столицу утром и у вокзала ждала такси, когда к ней подошла незнакомая женщина, схватила сумки девушки и начала кричать, что это ее вещи, после чего ударила потерпевшую по голове.
«Сестра в шоке, в замешательстве. Пытается позвать на помощь. Люди проходят мимо совершенно все. Потом кто-то все-таки подошел, отвел женщину. К сестре подъехало такси, женщина догнала, ударила ее, начала таскать за волосы, бить на земле. Это какое-то безумие, — раскрыл подробности инцидента Джарахов.
Эсмира уточнила, что подозрительная женщина находилась рядом около двух минут. Затем она внезапно схватила чемодан и заявила на него права. По словам пострадавшей, у нападавшей был странный взгляд, как будто она находилась под воздействием каких-то веществ.
Девушка рассказала, что сотрудник вокзала пытался остановить агрессоршу. Однако, как только он ослабил хватку, женщина напала сзади, повалила её на землю и начала таскать за волосы. У Эсмиры, ростом 150 см и весом всего 40 кг, не было возможности оказать сопротивление.
На помощь пришел только таксист: водитель вышел из машины, забрал чемодан, и Эсмира успела сесть в автомобиль и уехать. Нападавшая осталась на месте происшествия.