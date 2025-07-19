Родители хотели принести в жертву «одержимого демонами» сына и попали под суд

19 июля 2025, 21:05

Родители из Франции собирались принести в жертву пятилетнего ребёнка в Марокко

Фото: iStock/simpson33

В Испании будут судить родителей из Франции, которые хотели принести своего пятилетнего ребёнка в жертву в Марокко. Об этом пишет издание Morocco World News.