Родители хотели принести в жертву «одержимого демонами» сына и попали под суд
В Испании будут судить родителей из Франции, которые хотели принести своего пятилетнего ребёнка в жертву в Марокко. Об этом пишет издание Morocco World News.
Пара арестовала супружескую пару, которые являются преподавателями музыки, в декабре 2023 года. Супруги готовились сесть на паром в испанском городе Альхесирас и отправиться в марокканский Танжер. Французам предъявлены обвинения в преступном сговоре.
Отмечается, что родители хотели принести своего ребёнка в жертву, поскольку считали его одержимым.
Адвокаты подсудимых настаивают на их невиновности. Однако издание пишет, что у мужчины и женщины наблюдается странное поведение, представляющее угрозу их сыну и его моральному благополучию.
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