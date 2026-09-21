Пенсионер передал мошенникам свыше восьми килограммов золота и более 100 млн рублей

21 сентября 2026, 11:47

Питерский пенсионер передал мошенникам золото и 102 млн рублей

Фото: istockphoto/blinow61

Полиция задержала 22-летнюю девушку, которая, предположительно, выступала в качестве курьера мошенников, вынудивших 77-летнего жителя Санкт-Петербурга передать им золотые слитки общей массой более восьми килограммов. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.





Как отмечается в сообщении, в конце августа в полицию Фрунзенского района обратился местный житель. По словам заявителя, в конце мая его жене позвонил мнимый «сотрудник спецслужб», который рассказал о необходимости передачи сбережений для «проверки». Пожилого человека также убедили покупать золотые слитки и передавать их курьерам.





«В период с 25 мая по 7 августа текущего года потерпевший передал золотые слитки общей массой 8 250 граммов и денежные средства. Общая сумма материального ущерба составила более 102 миллионов рублей», — сказано в публикации.