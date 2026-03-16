Российский телеведущий упал с самоката и ударился головой в прямом эфире

16 марта 2026, 14:51

Синоптик Дормидонтов из Петербурга упал с самоката в прямом эфире

Фото: iStock/Alina Shilova

Ведущий прогноза погоды на региональном телеканале «78» Юрий Дормидонтов потерял равновесие на электросамокате во время прямого эфира. Об этом сообщается на сайте канала.





69-летний синоптик рассказывал о погоде в Санкт-Петербурге, стоя одной ногой на двухколесном транспорте. В какой-то момент он упал и ударился головой о гранитную плиту. Позднее Дормидонтов заявил, что с ним все хорошо.

«Нигде не болит, и странно, что не болит. А ведь должно болеть. Должно? Должно. А не болит», — сказал он.