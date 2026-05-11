Авария парализовала движение на МКАД
На внутренней стороне 76-го километра МКАД в районе Химкинского моста произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта в своем телеграм-канале.
В ведомстве уточнили, что на месте уже работают сотрудники оперативных службы города. Движение автомобилей на участке затруднено. Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты и выбирать альтернативные пути объезда.
Информация о пострадавших, а также причины и обстоятельства произошедшего, в настоящее время выясняются.
Ранее сообщалось, что 10 мая на проспекте Ударников в Санкт-Петербурге мусоровоз насмерть сбил пожилую женщину. Бабушка с тростью шла по проезжей части, когда водитель спецтехники переехал ее, сдавая задним ходом.
