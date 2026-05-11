Достижения.рф

На Кубани пьяный пассажир устроил стрельбу в электричке и объявил о захвате вагона

На Кубани задержали пьяного пассажира за стрельбу в электричке
Фото: iStock/A_N

Транспортная полиция в Краснодарском крае задержала пассажира, который устроил стрельбу в электричке и объявил о захвате вагона. Об этом сообщает телеграм-канал «Типичный Сочи».



Инцидент произошел в электропоезде «Ласточка», следовавшем по маршруту Имеретинский курорт — Кавказская — Майкоп. Очевидцы рассказали, что в один из вагонов зашел мужчина с оружием. По их словам, сначала он выстрелил в потолок, а затем громко объявил, что берет вагон под личный контроль.

Уточняется, что злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. Для его задержания правоохранителям пришлось применить табельное оружие. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что житель Сочи ранил подростка во время хулиганской стрельбы из пневматического оружия.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0