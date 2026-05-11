На Кубани пьяный пассажир устроил стрельбу в электричке и объявил о захвате вагона
Транспортная полиция в Краснодарском крае задержала пассажира, который устроил стрельбу в электричке и объявил о захвате вагона. Об этом сообщает телеграм-канал «Типичный Сочи».
Инцидент произошел в электропоезде «Ласточка», следовавшем по маршруту Имеретинский курорт — Кавказская — Майкоп. Очевидцы рассказали, что в один из вагонов зашел мужчина с оружием. По их словам, сначала он выстрелил в потолок, а затем громко объявил, что берет вагон под личный контроль.
Уточняется, что злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. Для его задержания правоохранителям пришлось применить табельное оружие. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что житель Сочи ранил подростка во время хулиганской стрельбы из пневматического оружия.
