Пенсионер поджёг спящего бездомного в Петербурге
В Петербурге возбудили административное дело в отношении 68-летнего местного жителя, который поджёг 49-летнего спящего бездомного. Об этом сообщает издание «Фонтанка».
Отмечается, что в полицию позвонил прохожий, который сообщил, что пенсионер облил какой-то жидкостью бездомного спящего мужчину и поджёг.
Позднее выяснилось, что подозреваемый из личной неприязни облил растворителем сумку, стоящую рядом со спящим на лавке мужчиной. Огонь быстро перекинулся на человека.
Пострадавший не стал обращаться к медикам. В отношении пенсионера составили протокол по статье КоАП о мелком хулиганстве и поместили его под стражу.
