Жительница Благовещенска получила 17 лет колонии за убийство и истязания дочери
Верховный суд Республики Башкортостан приговорил женщину к 17 годам лишения свободы за издевательства и убийство малолетней дочери в Благовещенске. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
Ночью в феврале 2025 года осужденная убила девочку из-за того, что та плакала. Установлено, что с августа 2024 по февраль 2025 года 29-летняя женщина не обеспечивала ребёнку нормальные условия жизни, медицинскую помощь и лекарства.
Она ограничивала дочь в еде, не соблюдала правила гигиены и била девочку за плач. Кроме того, осужденная пугала ребёнка: включала громкие звуки, накрывала лицо и тело тканью, завязывала рот, надевала на девочку тёплую одежду в душном помещении и оскорбляла её.
Ранее в Приморье следователи завели уголовное дело на 40-летнего мужчину. Его подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении пяти одиннадцатилетних девочек.
