В Новосибирской области школьник принёс гранату на урок

Фото: Istock/Олег Копьёв

В Новосибирской области второклассник устроил переполох в школе — мальчик принёс на урок боеприпас. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.



Учитель увидел гранату в руках ребёнка и немедленно вызвал экстренные службы. Специалисты оперативно прибыли на место. Правоохранители эвакуировали учеников и персонал школы.

Где мальчик взял боеприпас — не сообщается. Эксперты осмотрели снаряд и выяснили, что в гранате нет запала. Таким образом, предмет не представлял опасности для людей. В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось об инциденте в Свердловской области. Там школьник играл на заброшке с друзьями и получил пощёчину от неизвестного мужчины.

Ольга Щелокова

