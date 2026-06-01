В Новосибирской области школьник принёс гранату на урок
В Новосибирской области второклассник устроил переполох в школе — мальчик принёс на урок боеприпас. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Учитель увидел гранату в руках ребёнка и немедленно вызвал экстренные службы. Специалисты оперативно прибыли на место. Правоохранители эвакуировали учеников и персонал школы.
Где мальчик взял боеприпас — не сообщается. Эксперты осмотрели снаряд и выяснили, что в гранате нет запала. Таким образом, предмет не представлял опасности для людей. В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.
