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Подросток ударил пенсионера по лицу в Туле и убил его

Фото: istockphoto/Yingko

В Туле 16-летний подросток одним ударом убил пенсионера. Трагедия случилась накануне, 11 июня, недалеко от зоны отдыха, сообщили в СК.



Между юношей и пожилым мужчиной вспыхнула ссора. В ее ходе молодой человек нанес оппоненту удар кулаком в лицо.

«От удара потерпевший упал и скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении ведомства.
Жертвой конфликта стал 77-летний мужчина. В отношении несовершеннолетнего возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.
Никита Кротов

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