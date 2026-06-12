Подросток ударил пенсионера по лицу в Туле и убил его

12 июня 2026, 22:50

Фото: istockphoto/Yingko

В Туле 16-летний подросток одним ударом убил пенсионера. Трагедия случилась накануне, 11 июня, недалеко от зоны отдыха, сообщили в СК.





Между юношей и пожилым мужчиной вспыхнула ссора. В ее ходе молодой человек нанес оппоненту удар кулаком в лицо.





«От удара потерпевший упал и скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении ведомства.