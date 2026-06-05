Россиянин изнасиловал девочку и убил ее у нее дома
Во Владимирской области перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в изнасиловании и жестоком убийстве 16-летней девушки. Фигуранту инкриминируется статья «Убийство, совершенное с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием», сообщили «Ленте.ру» в региональном следственном управлении СК России.
По версии следствия, трагедия произошла 21 июня 2005 года. Мужчина, проиграв крупную сумму в игровых автоматах и находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в дом, где жила его мать. В подъезде он услышал музыку из квартиры знакомой, проживавшей с дочерью-подростком.
Злоумышленник позвонил в дверь, и когда девушка открыла, сразу же напал на нее и изнасиловал. Опасаясь ответственности, он решил расправиться с жертвой. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. После этого обвиняемый отправился в квартиру матери, чтобы постирать окровавленную одежду, однако спустя некоторое время вернулся на место преступления и нанес девочке еще несколько ударов ножом.
Раскрыть преступление спустя годы удалось благодаря совместной работе Главного управления криминалистики СК и сотрудников МВД. В рамках расследования преступлений прошлых лет повторно провели судебные экспертизы вещественных доказательств с места происшествия, которые позволили выявить ДНК-профиль фигуранта.
После задержания мужчина признался в содеянном и дал подробные показания. В отношении него избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.
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