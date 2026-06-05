Россиянин изнасиловал девочку и убил ее у нее дома

05 июня 2026, 13:50

Мужчина ответит перед судом за изнасилование и убийство девочки под Владимиром

Фото: istockphoto/Serhii Ivashchuk

Во Владимирской области перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в изнасиловании и жестоком убийстве 16-летней девушки. Фигуранту инкриминируется статья «Убийство, совершенное с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием», сообщили «Ленте.ру» в региональном следственном управлении СК России.