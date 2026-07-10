Пенсионер пошел под суд за наклейку с флагом РФ без красного цвета
В Москве суд назначил административный штраф 69-летнему пенсионеру за наклейку на его автомобиле Volkswagen Transporter T3. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
На кузове машины был российский триколор, у которого со временем выцвел или стерся красный цвет. В результате флаг приобрел бело-сине-белую расцветку, которую сотрудники правоохранительных органов расценили как символику запрещенной в РФ организации.
Автомобиль заметили сотрудники центра «Э» на одной из московских улиц. В судебных материалах, на которые ссылается канал, указано, что «символикой выбран бело-сине-белый флаг — распространенный среди российской оппозиции», а главной целью данной структуры является свержение действующей власти.
Пенсионер Евгений С. в ходе заседания свою вину отрицал. Он объяснил, что приобрел машину в 2018 году вместе с уже наклеенными стикерами. Один из них оторвался, а на втором со временем выцвела краска. О существовании запрещенной организации, по его словам, он узнал только в день суда. После вызова к следователю мужчина сразу же удалил наклейку.
Несмотря на это, судья признал его виновным по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (демонстрация символики экстремистской организации) и назначил штраф. Сумма взыскания в публикации не уточняется.
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