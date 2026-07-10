Пенсионер пошел под суд за наклейку с флагом РФ без красного цвета

10 июля 2026, 16:53

В Москве пенсионера оштрафовали за стикер с выцветшим флагом РФ на авто

Фото: istockphoto/dlccar

В Москве суд назначил административный штраф 69-летнему пенсионеру за наклейку на его автомобиле Volkswagen Transporter T3. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».