Суд оштрафовал подмосковного предпринимателя за торговлю спиртным без лицензии

Предпринимателя, который продавал в своём магазине в Красногорске алкоголь без лицензии, Арбитражный суд Московской области признал виновным в нарушении федерального закона о госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба суда.



Нелегальную продажу спиртных напитков выявили в ходе плановой проверки, организованной подмосковным Минсельхозпродом.

«В подсобном помещении магазина обнаружили и изъяли партию алкогольной продукции в количестве 132 единиц», — говорится в сообщении.
В результате рассмотрения дела суд назначил правонарушителю штраф. А изъятый алкоголь отправят на уничтожение.

