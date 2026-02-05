Суд оштрафовал подмосковного предпринимателя за торговлю спиртным без лицензии

05 февраля 2026, 13:56

оригинал Фото: istockphoto.com/Stockah

Предпринимателя, который продавал в своём магазине в Красногорске алкоголь без лицензии, Арбитражный суд Московской области признал виновным в нарушении федерального закона о госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба суда.





Нелегальную продажу спиртных напитков выявили в ходе плановой проверки, организованной подмосковным Минсельхозпродом.





«В подсобном помещении магазина обнаружили и изъяли партию алкогольной продукции в количестве 132 единиц», — говорится в сообщении.