В Приморье с рельсов сошли восемь вагонов с углем грузового поезда из Якутии

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В Приморье на станции Посьет с рельсов сошли восемь вагонов с углем грузового поезда из Якутии. Об этом информирует Дальневосточная транспортная прокуратура, пишет РИА Новости.
Сообщается, что инцидент произошел 14 августа в 14:40. При движении в составе грузового поезда от станции Нерюнгри до станции Посьет восемь вагонов с углём сошли с рельсов. Согласно предварительной информации, никто не пострадал. Вреда окружающей среде и опрокидывания вагонов не допущено.
Отмечается, что Приморской транспортной прокуратурой организована проверка по факту инцидента.
Ранее сообщалось, что в одном из кафе Киева взорвали гранату. Мэр города Виталий Кличко заверяет, что она была учебной, а ее взрыв привел лишь к задымлению помещения кафе. На месте работали сотрудники экстренных служб.
До этого в Саратовской области 15-летний подросток скончался после того, как разгружал мешки с удобрениями. По словам местной жительницы, в них находились опасные химикаты.
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Отмечается, что Приморской транспортной прокуратурой организована проверка по факту инцидента.
Ранее сообщалось, что в одном из кафе Киева взорвали гранату. Мэр города Виталий Кличко заверяет, что она была учебной, а ее взрыв привел лишь к задымлению помещения кафе. На месте работали сотрудники экстренных служб.
До этого в Саратовской области 15-летний подросток скончался после того, как разгружал мешки с удобрениями. По словам местной жительницы, в них находились опасные химикаты.
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Дарья Осипова