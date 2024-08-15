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В Приморье с рельсов сошли восемь вагонов с углем грузового поезда из Якутии

15 августа 2024, 08:59
Фото: iStock/designbydx

Фото: iStock/designbydx

В Приморье на станции Посьет с рельсов сошли восемь вагонов с углем грузового поезда из Якутии. Об этом информирует Дальневосточная транспортная прокуратура, пишет РИА Новости.
Сообщается, что инцидент произошел 14 августа в 14:40. При движении в составе грузового поезда от станции Нерюнгри до станции Посьет восемь вагонов с углём сошли с рельсов. Согласно предварительной информации, никто не пострадал. Вреда окружающей среде и опрокидывания вагонов не допущено.

Отмечается, что Приморской транспортной прокуратурой организована проверка по факту инцидента.



Ранее сообщалось, что в одном из кафе Киева взорвали гранату. Мэр города Виталий Кличко заверяет, что она была учебной, а ее взрыв привел лишь к задымлению помещения кафе. На месте работали сотрудники экстренных служб.

До этого в Саратовской области 15-летний подросток скончался после того, как разгружал мешки с удобрениями. По словам местной жительницы, в них находились опасные химикаты.

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#проверка
#уголовное мэр
#станции
Девушке вспороло живот винтом от катера на отдыхе в Сочи
Девушке из Копейска вспороло живот винтом от катера на отдыхе в Сочи
15 августа 2024, 08:51

Фото: iStock/Denys Yelmanov

17-летней девушке из Челябинской области, которая приехала на отдых в Сочи, вспороло живот винтом от катера. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ в своем Telegram-канале.
Уточняется, что во время купания к девушке-подростку на близкое расстояние подплыл катер, в результате чего винты судна вспороли ее живот. В настоящее время россиянка находится под присмотром медиков.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования и его результатах. Назначены соответствующие экспертизы.

Ранее сообщалось, что катер с молодожёнами загорелся на воде в подмосковном Долгопрудном. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#медики
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Кто на самом деле живет в квартире, где прошли обыски по делу об афере с сухпайками
В квартире, где прошли обыски по делу о сухпайках, проживает семья топ-менеджера ГПК
15 августа 2024, 06:36

Фото: istock/breakermaximus

В квартире в Новой Москве, где в апреле прошли обыски в рамках расследования дела о мошенничестве с сухпайками для армии, проживает семья Эльвиры Смирновой, топ-менеджера АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК). Об этом стало известно корреспонденту РИА Новости после общения с жильцами дома.
Согласно источникам, обыски были проведены по адресу, где якобы могли находиться предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела. В квартире, по словам соседей, длительное время жила сама Эльвира Смирнова, однако на момент обысков там находился только её сын.

«Сын все время жил с ней, но теперь уехал загород», - рассказала одна из соседок.

Ранее сообщалось, что обыски в квартире прошли еще в апреле. Согласно имеющимся данным, следствие настаивало на обысках, потому что по указанному адресу могли находиться предметы, документы и электронные носители информации, которые могли бы стать доказательствами в уголовном деле.

В апреле Басманный суд Москвы арестовал топ-менеджеров ГПК, включая Смирнову, по делу о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для Минобороны. Установлено, что стоимость контрактов была завышена, а качество продукции не соответствовало заявленным условиям. Ущерб по делу составил 1,3 миллиарда рублей.

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Названы имена сообщников подозреваемого в подрыве «Северных потоков»
ARD: сообщников взорвавшего «Северные потоки» зовут Евгений и Светлана Успенские
15 августа 2024, 03:07

Фото: istock/Olekcii Mach

Немецкий телеканал ARD сообщил, что установлены имена двоих предполагаемых сообщников украинского инструктора по дайвингу Владимира Журавлева, который подозревается в подрыве газопроводов «Северный поток». По информации ARD, их зовут Евгений и Светлана Успенские.
Евгений Успенский, как сообщается, служит в Вооруженных силах Украины (ВСУ), а его супруга, Светлана, проживает в Польше. В разговоре с журналистами Светлана Успенская заявила, что ничего не знает о предполагаемой диверсии и не имеет отношения к подрыву.

Ранее немецкие журналисты связались с Владимиром Журавлевым. По данным ARD, а также изданий Die Zeit и Süddeutsche Zeitung, Журавлев выразил удивление по поводу обвинений и немедленно начал отрицать свою причастность к инциденту. Вскоре после этого он завершил разговор, бросив трубку. В Государственной думе РФ также назвали возможных главных интересантов подрыва газопроводов.

Напомним, что диверсии на обоих газопроводах «Северный поток» произошли 26 сентября 2022 года. Несколько европейских стран начали расследования, однако результаты работы западных правоохранительных органов оказались неэффективными. 14 августа стало известно, что Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест украинца в связи с подрывами «Северных потоков». По данным СМИ, подозреваемый — инструктор по дайвингу с украинским гражданством.

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Макрон: два французских летчика погибли при столкновении истребителей Rafale
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#всу
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Макрон: два французских летчика погибли при столкновении истребителей Rafale
15 августа 2024, 01:40

Фото: iStock/KuntalSaha

Два французских летчика погибли в авиакатастрофе при столкновении истребителей Rafale на востоке Франции во время тренировочного полета. Об этом сообщил президент страны Эммануэль Макрон в своих соцсетях. По его данным, в аварии разбились капитан и лейтенант.
«Мы с грустью узнали о гибели капитана Себастьяна Мабира и лейтенанта Маттиса Лоренса в авиакатастрофе во время тренировочного полета Rafale. Страна разделяет боль семей и братьев по оружию с авиабазы Сент-Дизье», — написал Макрон.
Ранее французские СМИ писали, что после авиакатастрофы с двумя военными истребителями искали инструктора и ученика одного из самолетов, поиски продолжались весь день.

На авиабазе Сент-Дизье обучают французских и иностранных пилотов истребителей Rafale, а также повышают квалификацию летчиков.

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Смирнов: в Курской области эвакуируют весь Глушковский район
15 августа 2024, 00:09

Фото: iStock/SonerCdem

В Курской области региональный оперативный штаб принял решение об эвакуации всего Глушковского района, который граничит с Украиной. Об этом сообщает врио губернатора Алексей Смирнов в своем телеграм-канале. Как и в случае с эвакуацией райцентра Глушково, координировать выезд будут силовики, местные власти и дружинники.
«Уважаемые земляки, прошу вас с пониманием отнестись к текущей ситуации и следовать всем рекомендациям от силовиков и местных властей», — написал Смирнов.
Двумя часами ранее глава региона объявил об эвакуации райцентра Глушково.

Ранее в Курской области эвакуировали жителей Беловского района. Для них подготовили пункты временного размещения, в которых им окажут всю необходимую помощь. В заключение Смирнов призвал жителей доверять только официальным источникам информации.

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#эвакуация
#курская область
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Подозреваемая в подрыве «Северных потоков» заявила, что все обвинения ложные
Подозреваемая в подрыве «Северных потоков» украинка отрицает свою вину
14 августа 2024, 23:52

Фото: istock/Dragan Mihajlovic

Украинская дайвер Светлана Успенская, подозреваемая в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявила о своей непричастности к инциденту. В интервью «Известиям» она опровергла обвинения и назвала публикации в СМИ ложными.
Успенская рассказала, что в начале спецоперации ее дайвцентр на Украине приостановил работу, и она уехала за границу с ребенком, в то время как ее муж ушел в армию. Она утверждает, что весь период спецоперации находилась на Украине и планирует подать в суд на немецкие издания, распространяющие неподтвержденную информацию о ее причастности к подрывам.

«Я была совладелицей дайвцентра на Украине, но в начале [спецоперации] мы остановили работу, я с ребенком поехала заграницу, мой муж пошел в армию», — передают слова Успенской «Известия».
Генеральная прокуратура ФРГ ранее выдала ордер на арест гражданина Украины, подозреваемого в подрыве газопроводов. Подозреваемый, по информации, сбежал из Польши на Украину.

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#прокуратура
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В Курской области объявили об эвакуации райцентра Глушково
Губернатор Смирнов: в Курской области объявили об эвакуации райцентра Глушково
14 августа 2024, 22:57

Фото: iStock/Snezhana Kudryavtseva

В Курской области объявили об эвакуации райцентра Глушково. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем телеграм-канале. Соответствующее решение принял региональный оперштаб, отметил он.
Глава региона также написал, что координацию эвакуации из административного центра Глушковского района взяли на себя силовые структуры, военные ВС РФ, местные власти и дружинники центра «Патриот».
«Прошу всех следовать рекомендациям», — добавил Смирнов.
Ранее региональный оперативный штаб Курской области принял решение об эвакуации жителей Беловского района. Для эвакуированных подготовили пункты временного размещения, в которых им окажут всю необходимую помощь. В заключение Смирнов призвал жителей доверять только официальным источникам информации.

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#вс рф
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Мэр Кличко: в одном из кафе Киева взорвали гранату
14 августа 2024, 22:11

Фото: istockphoto/JOHNGOMEZPIX

В одном из кафе Киева взорвали гранату, сообщил мэр города Виталий Кличко в своем телеграм-канале. По его данным, ЧП произошло на улице Рейтарской.
Кличко заверяет, что граната была учебной, а ее взрыв привел лишь к задымлению помещения кафе. На месте работали сотрудники экстренных служб.
«Потерпевших и разрушений нет», — отметил мэр Киева.
Ранее подпольщики сообщали, что на военном складе в порту Одессы сегодня, 14 августа, раздался мощный взрыв. По их данным, удар, предположительно, пришелся по арсеналу зарубежных противокорабельных ракет и пусковых установок, а система ПВО, которая прикрывала объект, просто не успела сработать и разлетелась вместе со складом.

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Чужая могила и ведро крови: в Перми пропавшего мужчину спустя 100 дней нашли на кладбище без ушей
В Перми пропавшего в феврале мужчину нашли в чужой могиле и без ушей
14 августа 2024, 21:16

Фото: istock / Azaliya

6 июня в Перми на Верхне-Курьинском кладбище обнаружили тело молодого отца в чужой могиле. Мужчине отрезали уши и накрыли металлическим надгробием. В материале «Радио 1» расскажем, что известно об этой жуткой истории.

Родные уже знали имена убийц

Тело 29-летнего жителя Кунгура Дмитрия* обнаружили 6 июня. По данным «КП-Пермь», погибший был зарыт на глубине полуметра. На голове у него отсутствовали уши. Мама и тетя Дмитрия уже тогда знали имена убийц.

Как рассказали изданию родственники убитого, мужчина отправился в краевую столицу из Кунгура примерено 2 года назад. Позже россиянин переехал на съёмную квартиру в Мотовилихинском районе и устроился в компанию по вывозу мусора.

Тут он начал общаться с фитнес-тренером Михаилом*, через время они даже начали называть друг друга братьями. Михаил неоднократно приезжал в гости к Диме в родной Кунгур, хорошо знал его родственников и даже был знаком с его дочкой и бывшей супругой.

Накануне трагедии мать Дмитрия просила вернуться сына в Кунгур, пожить дома, отдохнуть, но он сказал, что ему нужно закончить с одним важным делом.
Фото: istock / CalypsoArt

Отказался помочь в поисках

О пропаже 29-летнего молодого отца стало известно 27 февраля, когда он перестал отвечать на звонки матери. Спустя несколько безответных дней тётя пропавшего и его мать отправились в Пермь, чтобы выяснить, что произошло с молодым человеком. В съёмном жилье родственники не обнаружили мужчину и обратились с заявлением к правоохранителям.

Стоит отметить, что на просьбу родственников помочь найти Дмитрия Михаил ответил отказом, что сразу вызвало подозрения.

В ходе поисков удалось узнать, что пропавший арендовал машину Porshe, которая несколько дней стояла брошенной. Затем по записям с видеорегистратора из автомобиля случайного свидетеля и с городских камер наблюдения удалось воспроизвести момент исчезновения и убийства Дмитрия.

Вечером 26 февраля Porshe остановился на улице Дружбы, из салона вышла женщина, Дмитрий остался внутри. Спустя небольшой промежуток времени на переднее пассажирское сидение садится мужчина.

«Дима всегда на автомате блокировал двери, а здесь человек свободно садится в салон, значит, Дима ждал и знал этого человека, Вскоре на заднее сидение садятся еще двое, и через несколько секунд Дмитрий выскакивает из салона. За ним выскочили все трое и погнались, а машина покатилась назад, видимо, Дима задел рукой коробку передач, и врезалась в стоящую сзади иномарку. Диму догнали и потащили обратно в салон, а водителя иномарки, в которую врезался Porshe, запугали, и велели помалкивать об увиденном», — рассказывает тётя Дмитрия.
Когда неизвестные сели в машину, они отвезли мужчину на кладбище, где для него была заготовлена могила.
Фото: istock / Viacheslav Peretiatko

Ведро крови и разрытая могила

Полицейские нашли могилу, сверху которой был небрежно накидан снег. Место захоронения окружили силовики и сотрудники кладбища и начали копать. Рядом стояли родные Дмитрия и волонтеры.

Когда силовики стали рыть глубже – крови становилось все больше и больше и так до основания могилы. В итоге было обнаружено целое ведро крови, однако, тела мужчины там не было. Погибшего нашли на том же кладбище только спустя 100 дней поиска.

Тело обнаружили собаки-ищейки. Но почему раньше они не взяли след?

«Потому что никому дела до этого не было. Диму искали лишь мы и волонтеры. Только после моих многочисленных жалоб в Москву во всевозможные инстанции нашим службам прилетело и им дали сутки на поиск тела. Ровно через сутки тело сына нашли. Удивительно, не находите?» — утверждает мать Дмитрия.

Валили вину друг на друга

После пропажи 29-летнего мужчины были задержаны пермский друг погибшего Михаил и двое его знакомых.

Сначала мужчины отмалчивались, а позже стали сваливать вину друг на друга. Спустя неделю после обнаружения тела Дмитрия, Михаил написал явку с повинной.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору».
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Циничные мотивы

Как позже выяснилось, после убийства трое мужчин направились на Камский мост, где сбросили в реку ремень своей жертвы, чтобы тело нельзя было найти с помощью металлодетектора. Также они избавились от орудий убийства — ножей.

Затем трое подозреваемых явились в квартиру убитого. Вероятным мотивом расправы над «другом» стало желание завладеть его деньгами. По словам родственников, из жилья пропала крупная сумма денег – не менее двух миллионов рублей.

Неизвестно, понимали ли убийцы, что их рано или поздно их найдут, так как они попали на одну из камер, оставили след в квартили и множество других улик. Существует версия, что в момент совершения преступления они могли находиться под воздействием наркотиков, тогда вопрос об осознании последствий своих действий отпадает сам собой.

Самым циничным в этой ситуации оказался Михали — человек, которого Дмитрий считал своим братом и которого он познакомил с самыми близкими людьми.

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*имена изменены
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