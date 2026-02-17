«Лежачего бьют»: В российском городе толпа школьников зверски избила сверстника
В Иркутской области полиция начала проверку после появления в соцсетях видео с избиением подростка. О происшествии сообщили в региональном управлении МВД.
На кадрах, снятых в Ангарске, группа несовершеннолетних напала на сверстника. Юноша упал на снег и пытался закрыться руками, но нападавшие продолжили его бить. Когда парень попробовал встать и убежать, один из компании снова повалил его и применил силу. Мотивы нападавших неизвестны.
Полицейские оперативно установили личности всех участников инцидента. Нескольких из них уже доставили в отдел полиции по Ангарскому городскому округу. Инспекторы по делам несовершеннолетних проводят с ними беседы. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители. Следователи возбудили уголовное дело.
Ранее в Иркутской области ученик решил уйти с уроков и подрался с сотрудницей школы.
