В Омске пьяный мужчина с ножом напал на фельдшера скорой помощи
В Омске мужчина с ножом напал на фельдшера скорой помощи. Подробности сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.
Бригада скорой приехала на вызов по просьбе соседей, которые вызвали медиков для 39-летнего местного жителя, ранее имевшего проблемы с законом. Мужчина вёл себя неадекватно и находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Врачи приняли решение доставить пациента в токсикологическое отделение. Однако в какой-то момент гражданин проявил агрессию: он достал нож и нанёс удар одному из фельдшеров, ранив его в предплечье.
В машине скорой помощи сработала «тревожная кнопка». На сигнал оперативно прибыл экипаж вневедомственной охраны. Росгвардейцы задержали нападавшего на месте. Пострадавшему врачу оказали необходимую помощь, после чего задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
