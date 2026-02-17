В России пресекли канал нелегальной миграции из Латинской Америки

17 февраля 2026, 10:45

Силовики задержали организаторов нелегальной миграции из Латинской Америки и СНГ

Фото: Istock/Vital Hil

Сотрудники правоохранительных органов задержали группу, которая организовала нелегальную переправку в Россию граждан Латинской Америки и ближнего зарубежья. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.





Организатор фиктивно трудоустраивал приезжих и присваивал их зарплату себе.

«Злоумышленник и его соучастники в течение нескольких месяцев обеспечивали незаконное пребывание в нашей стране иностранцев. Для них изготавливали комплект поддельных документов. Это миграционные карты с отметками о пересечении российской границы, отрывные части бланков уведомлений о прибытии иностранных граждан, а также патенты», — добавила официальный представитель МВД Ирина Волк.