Пьяный россиянин забил соседей молотком в Бибирево на востоке Москвы

19 мая 2026, 13:13

В Москве раскрыли резонансное преступление — 17 мая в квартире на северо-востоке столицы, в доме на улице Корнейчука, нашли тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти. По горячим следам задержали соседа погибших, который полностью признал вину, сообщили в столичном Следственном комитете.





По версии следствия, злоумышленник распивал алкоголь с соседом в его квартире в районе Бибирево. В ходе застолья вспыхнул конфликт — фигурант ушел к себе домой за молотком, затем вернулся и нанес хозяину несколько ударов по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте.



После этого убийца прошел в соседнюю комнату, где находилась супруга жертвы, и трижды ударил женщину. Она также погибла от полученных повреждений.



Чтобы замести следы, подозреваемый выбросил орудие убийства и окровавленную одежду неподалеку от дома, после чего уехал на дачу в другой регион. В настоящее время следствие ходатайствует об аресте обвиняемого.



