Пенсионер сгнил заживо в одной из российских больниц

Baza: 76-летний пенсионер сгнил заживо в больнице Хабаровска

В Хабаровской больнице пациент скончался из-за запущенного пролежня, пока родственники безуспешно добивались помощи. За год медучреждение получило 15 предостережений, а уголовные дела дважды отменяла прокуратура, сообщает Baza.





76-летний Василий поступил в больницу с инсультом, ему провели операцию по удалению тромба. Почти месяц он находился в тяжёлом состоянии, за это время у него образовался глубокий пролежень, о котором семья узнала не от врачей, а от санитарки.



После жалобы в Минздрав пациента перевели в другую клинику, где диагностировали пролежень четвёртой стадии с гнойным распадом тканей — рана размером десять сантиметров обнажала кости таза. Спасти мужчину не удалось.



Родственники указывают на системные проблемы в больнице: грубость, задержки госпитализации онкобольных, ошибки в назначении лекарств и выдачу приостановленных препаратов. СК дважды возбуждал дело о халатности. Несмотря на личный контроль главы ведомства Александра Бастрыкина, дело отменялось надзорной инстанцией.



Сейчас расследование идёт по статье о причинении смерти по неосторожности. Родные погибшего настаивают на переквалификации на более тяжкую статью и проверке меддокументов, которые, по их мнению, в больнице подделали.



