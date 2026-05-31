Пенсионера нашли мертвым у озера в тайге

31 мая 2026, 17:56

Тело 73-летнего пенсионера из Якутии нашли в тайге у озера Биллиилээх

В Момском районе Якутии завершились поиски 73-летнего мужчины, пропавшего без вести 25 мая. Тело пожилого жителя обнаружили на берегу озера Биллиилээх, сообщили в Службе спасения республики.





Пенсионер ушёл в лес 23 мая — в лесистую местность в 18 километрах от села Буор-Сысы. Последний раз он выходил на связь 25 числа и сообщил, что возвращается обратно. Однако из-за паводка и затопления моста спасатели не смогли сразу приступить к поискам.



Лишь 27 мая группа из шести человек на двух вездеходах с квадрокоптером отправилась на обследование территории. Ночная поисковая операция результатов не дала.



Работы возобновились 29 мая, и в пятницу тело мужчины нашли у водоёма. В службе спасения Якутии поблагодарили всех участников поисков за содействие. В настоящее время выясняются обстоятельства гибели пенсионера, полиция проводит проверку.



