В Махачкале подростки избили пенсионера в автобусе и сняли это на видео
В Махачкале подростки избили пенсионера прямо в салоне автобуса. Об этом сообщает телеграм-канал «Эхо Дагестана».
По его информации, инцидент произошел в поселке Семендер. Группа молодых людей дразнила пенсионера и провоцировала его на конфликт. Мужчине это не понравилось, он подошел к обидчикам, обматерил их и ударил.
После этого один из подростков встал и начал избивать его ногами. Пенсионер упал на ступеньки, ударился и не мог подняться. Другие дети снимали происходящее на видео.
Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ толпа подростков напала на прохожего, закидав его кирпичами, камнями и палками. По словам пострадавшего, несовершеннолетние напали на него после того, как он отказал им в сигарете. Сами школьники утверждают, что заступались за некую знакомую.
