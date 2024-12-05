В Красногорске «мафиозники» избили электрика

13 июля 2024 года 11-летний Лёня попал в реанимацию с серьёзными ожогами полости рта и дыхательных путей. Оказалось, что его мать Светлана в нетрезвом состоянии ударила его кочергой и дала выпить чистящее средство. Наконец в Красноярском крае завершено расследование громкого дела, и материалы уже переданы в суд. Женщине может грозить до 15 лет лишения свободы за покушения на убийство ребёнка. Однако, как выяснилось, мальчик, которому мать дала выпить едкую жидкость, простил её и просит отпустить домой. «Радио 1» расскажет новые подробности шокирующей истории.