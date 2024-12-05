В Красногорске «мафиозники» избили электрика

Фото: iStock/Andranik Hakobyan
В бизнес-центре Успенский, расположенном в подмосковном Красногорске, группа «кожано-курточных мафиозников» покалечили электрика.
По данным Telegram-канала Mash, целью преступников было напугать собственника бизнес-центра «якобы по заказу Бориса М.», который хотел стать совладельцем недвижимости.
«Передать привет» владельцу центра «мафиозники» решили через первого попавшегося сотрудника, им и стал электрик: ему выбили стремянку из-под ног, добили боковым ударом в голову. В итоге у пострадавшего сотрясение и несколько травм.
Ранее в городском округе Красногорск школьный учитель математики избил до смерти свою жену — мать их троих детей.
Читайте также:
В Красноярске обвинили мужчину, пристававшего к несовершеннолетней
Из горящей высотки в Одинцове спасли трёх подростков
В Балашихе двое мужчин с пневматикой попытались ограбить банк
«Передать привет» владельцу центра «мафиозники» решили через первого попавшегося сотрудника, им и стал электрик: ему выбили стремянку из-под ног, добили боковым ударом в голову. В итоге у пострадавшего сотрясение и несколько травм.
Ранее в городском округе Красногорск школьный учитель математики избил до смерти свою жену — мать их троих детей.
Читайте также:
В Красноярске обвинили мужчину, пристававшего к несовершеннолетней
Из горящей высотки в Одинцове спасли трёх подростков
В Балашихе двое мужчин с пневматикой попытались ограбить банк
Анастасия Ларина