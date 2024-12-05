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В Красногорске «мафиозники» избили электрика

В подмосковном Красногорске неизвестные покалечили электрика
Фото: iStock/Andranik Hakobyan

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

В бизнес-центре Успенский, расположенном в подмосковном Красногорске, группа «кожано-курточных мафиозников» покалечили электрика.
По данным Telegram-канала Mash, целью преступников было напугать собственника бизнес-центра «якобы по заказу Бориса М.», который хотел стать совладельцем недвижимости.

«Передать привет» владельцу центра «мафиозники» решили через первого попавшегося сотрудника, им и стал электрик: ему выбили стремянку из-под ног, добили боковым ударом в голову. В итоге у пострадавшего сотрясение и несколько травм.





Ранее в городском округе Красногорск школьный учитель математики избил до смерти свою жену — мать их троих детей.

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Борис Щербаков попал в больницу с переломом лицевой кости
Щербаков после падения оказался в больнице с переломом лицевой кости
05 декабря 2024, 17:50

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Российский актёр Борис Щербаков находится в больнице, в отделении нейрохирургии. Врачи поставили ему диагноз «сотрясение головного мозга и перелом костей лицевого скелета».
По данным Telegram-канала Baza, вечером 4 декабря Щербаков упал и сильно ударился головой. Родные актёра вызвали скорую помощь, после чего его срочно доставили в больницу. Сейчас артист находится в сознании.

В сентябре Щербакову диагностировали сердечный приступ.

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«Я маму простил»: 11-летний сын рассказал, зачем родная мать заставила его выпить «Азелит»
05 декабря 2024, 17:24

Фото: istockphoto / mactrunk

13 июля 2024 года 11-летний Лёня попал в реанимацию с серьёзными ожогами полости рта и дыхательных путей. Оказалось, что его мать Светлана в нетрезвом состоянии ударила его кочергой и дала выпить чистящее средство. Наконец в Красноярском крае завершено расследование громкого дела, и материалы уже переданы в суд. Женщине может грозить до 15 лет лишения свободы за покушения на убийство ребёнка. Однако, как выяснилось, мальчик, которому мать дала выпить едкую жидкость, простил её и просит отпустить домой. «Радио 1» расскажет новые подробности шокирующей истории.
«Счет шел на минуты. Если бы отец не вернулся домой вовремя, не вызвал бы скорую, страшно подумать, что могло произойти. Трагедии было бы не избежать», — сказали врачи.

Казалась хорошей


Местные жители говорят, что Свету они знают с самого детства. Она родилась в этом районе, окончила школу, поступила в колледж, но, по их словам, оставила учебу, когда встретила Максима. После этого у неё началась другая жизнь — появились дети.

По их рассказам, у Светы сильный характер, она была достаточно решительной женщиной. Родив четверых детей, она так и не вышла замуж за Максима: говорят, он раньше употреблял, но сейчас завязал.

В доме, по их словам, командовала Света. Максим работал охранником где-то в Берёзовке, а она трудилась пекарем в супермаркете и выращивала рассаду, которую потом продавала на рынке.
«Всегда на виду, своя, ни в чем не заподозришь! А тут – такое сотворить с дитём», — поделился собеседник с «Комсомольской правдой» — Красноярск.
Как рассказывают местные, они жили на зарплату Максима и детские пособия — не богато, но хватало.
«Света — хозяйка хорошая, мать тоже. Детей при мне не обижала. Ну, могла выпить раз в полмесяца, и что? Как же это случилось?», — не понимает Максим.

Что случилось в тот роковой день


Рано утром 12 июля, перед трагическим происшествием, Максим уехал в Красноярск на электричке. Он работал посменно и должен был вернуться только на следующий день после 11 часов. Старшие сыновья в это время гостили у бабушки, а Лёня с младшей сестрой Настей остались дома с матерью. Всё было как обычно — дети и домашние заботы.

Позднее вечером Светлана решила немного повеселиться. Она позвонила подруге Яне, сестре Максима, и после короткого разговора они решили встретиться, чтобы отдохнуть. Женщина пообещала, что как только дети лягут спать, она вернётся домой. Она также попросила, чтобы Яна отправила к ним свою 14-летнюю дочь, чтобы та присмотрела за детьми, пока её не будет.

Лёня и Настя уснули около десяти вечера. Оставив детей под присмотром подростка, Светлана отправилась на встречу с подругой. Ночные посиделки затянулись до самого утра: за время встречи женщины успели выпить десять литров пива и литр самогона.

Позднее, когда Светлана проснулась, она вспомнила, что муж скоро вернется, и поспешила вернуться домой.

Дом, в котором жила многодетная семья ( фото: СК)

Недовольный сын


13 июля, где-то в половину одиннадцатого женщина зашла в дом. К этому моменту она всё ещё была пьяная, а голова её болела.

Дальше, как рассказывает сама Светлана, она спросила у детей хотят ли те есть, а затем отправила девочек за пиццей и газировкой. Так и получилось, что в и тоге она осталась наедине с сыном. Мальчику не понравилось, что мать едва держится на ногах, и он обвинил её в том, что она снова напилась.

От упрёков Светлана, конечно же, взбесилась. В этот момент она уже не казалось такой правильной и хозяйственной мамой. Она оттолкнула ребёнка, что он аж отлетел к печке. Затем она схватила тяжелую кочергу и с силой ударила ею своего сына.

От удара Лёня сел на корточки.
«Лучше бы тебя не было, мама. Лучше бы ты исчезла!», — сказал 11-летний мальчик.
Слова сына окончательно вывели её из себя. В ярости, она подошла к раковине и заметила под ней большую бутыль с чистящим средством для плит «Азелит». Не раздумывая, она налилa его в кружку и приказала: «Пей!». Лёнька не стал перечить. Через несколько секунд он выпил содержимое кружки — 250 мл щелочи.
«Я просто хотела, чтобы он замолчал. Не верила, что будет глотать», — рассказала Светлана.
Сам Лёня признался, что выпил химию на зло матери. Он прекрасно понимал, что было в кружке, ведь мать каждый раз, когда чистила плиту «Азелитом» надевала перчатки, чтобы не повредить кожу.

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Тошнило не переставая


Самое поразительное в этой истории — это то, с каким хладнокровием мать отнеслась к этой ситуации. Она даже не предприняла никаких попыток, чтобы помочь своему сыну. После выпитого «Азелита» мальчика сразу начало тошнить, и он стал давиться кашлем. После этого, совершенно обессиленный, он лег на раскладушку, где его и нашли вернувшиеся из магазина девочки.

Одна из них обеспокоенно спросила: «Тётя Свет, что с ним?», на что женщина ответила, что просто легонько ударила его с ноги. После этого все, кроме Лёни, стали есть пиццу. Мальчик не мог ни говорить, ни есть: его постояло рвало. А мать, насытившись едой, решила немного отдохнуть и легла поспать. Она была всё еще пьяна.

На вопрос следователя, почему она не вызвала скорую, женщина ответила, что думала, что у него само всё пройдёт.

Единственное, что спасло мальчика, это то, что отец вернулся домой вовремя. Увидев, в каком состоянии находится сын, он сразу же позвонил по номеру 112 Это было около 11:30.
«Врачей ждал около часа. Сыну было совсем плохо. Он падал, ударялся. Я поднимал его, клал на раскладушку. Проснулась жена, пьяная. Я заматерился: "Зачем Лёньке голову разбила?". Она обиделась, ушла спать», — рассказал муж Светланы.

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Лечение Лёни


13 июля в 12:45 Лёня был доставлен в Манскую районную больницу с отравлением щелочью. Состояние ребенка было крайне тяжелым, и врачи заявили, что время шло на минуты.

Благодаря своевременным мерам и правильной диагностике Лёню спасли.

После первой помощи в районной больнице ребенка перевезли в 20-ю городскую больницу Красноярска, где он провел почти два месяца. За это время Лёнька перенес несколько операций, и, несмотря на серьезные травмы, врачи смогли вернуть ему голос.

В начале сентября мальчик смог заговорить и рассказать, что произошло. Следственные органы начали уголовное дело против Светланы, которая была задержана по статье «Покушение на убийство несовершеннолетнего». Своё 35-летие она встретила в СИЗО.

Суд


После инцидента с мальчиком мать сразу же написала явку с повинной, в которой подробно описала, как она «воспитывала» сына кочергой и отравила его «Азелитом» чтобы заставить замолчать. Она выражала раскаяние и рыдала.

Однако с наступлением осени её показания изменились. По информации источников «КП», после того как ей был предоставлен платный адвокат, которого наняли родственники, Светлана решила сменить тактику защиты. Она утверждает, что не била сына кочергой по голове — якобы в момент, когда она хотела ударить ею о стену, рядом оказался ребёнок.

Что касается отравления, то, по её словам, она дала Лёньке «Азелит», но была уверена, что тот не решится его выпить.

Признания Лёни


«А он у нас парень не простой — проблемный. С особенностями», — сказала мать потерпевшего.

11-летний Лёня несколько раз уходил из дома. Светлана жаловалась, что сын хулиганит и дерзит, утверждая, что не справляется с его чрезмерной активностью. В определенный период ребенок состоял на учете у врача и принимал лекарства.

Однако, как сообщает муж Светланы, никаких видимых ссор между матерью и сыном не было. Он утверждает, что Лёнька активно помогал матери по хозяйству, ухаживая за огородом: полол и поливал растения. Вопрос о причинах конфликта, по его словам, остаётся непонятным.
«Тем более выпивает Света нечасто, раз в два-три месяца. Напитки некрепкие, пиво. Выпивши, детей она не трогает. Покупает к пиву чипсы, орешки. Сама пьет, их угощает. Ничего страшного не было!», — рассказал Максим.
Когда Лёнька восстановил голос, он наконец смог рассказать о случившемся. Оказалось, что на первых допросах Светлана действительно рассказала правду: удар кочергой был не случайным, а специальным. Также мальчик подтвердил, что «Азелит» он выпил не по своей воле, а по приказу матери.

Скучает по маме


Однако для ребёнка было крайне тяжело вспоминать об этих событиях. Он говорил сквозь слёзы.
«Я маму простил. Ты отпусти, пожалуйста, ее домой. Я по ней соскучился. Пусть приезжает!», — сказал мальчик.
Во время следствия Светлана просила перевести её под домашний арест, обещая пройти лечение у нарколога. Однако суд отклонил её просьбу и оставил под стражей в СИЗО. Экспертиза не выявила у неё алкогольной зависимости или других нарушений, а в момент инцидента она была лишь в состоянии алкогольного опьянения.

Светлане грозит до 15 лет лишения свободы — это максимальное наказание за покушение на убийство несовершеннолетнего.
«В ходе следствия вина матери была полностью доказана. Но обвиняемая ее не признала. Это способ защиты — с целью избежать наказания за особо тяжкое преступление», — сообщил замруководителя Уярского межрайонного следственного отдела ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ Дмитрий Бобров.
В настоящее время дети находятся с отцом. Лёня ходит в школу, перешёл в пятый класс. Наблюдается у врачей.

Светлана всё ещё в СИЗО, срок её содержания под стражей продлили на два месяца.

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#суд
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#мама
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Появились новые подробности в деле Саровского маньяка
SHOT: маньяк-убийца в Сарове хотел забрать отрубленную голову сиделки как трофей
05 декабря 2024, 17:10

Фото: istockphoto/blinow61

Отрубленную голову в качестве трофея хотел забрать саровский маньяк-убийца, однако забыл об этом и решил вернуться на место преступления, когда его задержала полиция. Об этом пишет SHOT.
Задержанный, по информации журналистов, положил голову в пакет, однако «замотался» и ушел ни с чем. Квартиру он при этом запер с помощью ключей, но, когда вернулся домой, вспомнил о голове.

Мужчина жил недалеко от своих жертв. По предварительной информации, у него психическое заболевание. Мотивы совершенного деяния 29-летний фигурант не объяснил.

Ранее сообщалось о задержании маньяка, убившего двух человек — соцработницу и парализованного инвалида. Telegram-канал SHOT публиковал видео задержания.

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Пассажир погиб в аэропорту Хабаровска, пытаясь сбежать от полицейских
#мир
#россия
#криминал
#убийство
#новости
#следственный комитет
#уголовное дело
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14-летняя школьница из Башкирии нашла тела матери и отца в гараже: что заставило многодетных родителей совершить суицид
05 декабря 2024, 15:26

Фото: istockphoto / tiero

Жуткая трагедия произошла в Иглинском районе Башкирии. Согласно сообщениям правоохранительных органов, в одном из частных домов нашли тела двух взрослых людей – 36-летнего Артура и его 34-летней жены Лилии. Семья была многодетной. В момент происшествия все дети были дома. «Радио 1» расскажет подробнее об ​ужасном инциденте.

Ночная находка дочери


Глубокой ночью 29 ноября четырнадцатилетняя дочь погибших проснулась с тревогой. Она пошла в спальню родителей, но их там не обнаружила. Девочка начала искать их по всему дому, но не смогла найти. Её родители не планировали никуда уходить не предупреждали её об этом.

После долгих поисков она решила проверить гараж — единственное место, в котором она ещё не искала. Там девочка увидела страшную картину, которая теперь навсегда останется с ней: оба её родителя были мертвы. Было очевидно, что это был суицид.

Инсценировка суицида


Перепуганная девочка вызвала полицию. На место выехала следственно-оперативная группа.

Поначалу предполагалось, что это двойное самоубийство. Но в ходе расследования стало понятно: женщина не выбирала умереть. Её жестоко убили, а внешние признаки самоубийства были лишь инсценировкой. Однако её супруг действительно покончил с собой.


«Они не имеют права жить»: матери показали лишь часть тела 12-летней дочери — что школьники из Красноярска сделали с девочкой
«Они не имеют права жить»: матери показали лишь часть тела 12-летней дочери — что школьники из Красноярска сделали с девочкой

Причины убийства


По предварительной версии, между супругами произошла ссора, из-за чего и случилась трагедия. Артур сначала расправился со своей женой, а потом и с самим собой.

Судя по всему, ночью в доме между парой возник конфликт, в ходе которого мужчина не справился со своими эмоциями.

Знакомые семейной пары в разговорах со следователями сообщили, что Артур был очень ревнивым и не раз устраивал сцены даже без повода. Поэтому именно ревность пока остается основным предполагаемым мотивом произошедшего.

Судьба детей


В итоге без родителей остались три несовершеннолетних ребёнка. Сейчас с ними работают психологи. Пока неизвестно, что будет с ними дальше и с кем они останутся после этой трагедии.

Прощание с Лилией состоялось 30 ноября.

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#трагедия
#конфликт
#гараж
#родители
#самоубийство
#суицид
#семья
#дети
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В России конфисковали дом у иноагента-экстремиста Невзорова
Российский суд отобрал дом у иноагента-экстремиста Невзорова в Петербурге
05 декабря 2024, 14:01

Александр Невзоров (Фото: соцсети)

Дом и землю в Санкт-Петербурге отобрали у иноагента-экстремиста Александра Невзорова* по решению российского суда. Речь идёт о знаменитом пентхаусе за 45,5 млн рублей.
Как передаёт Телеграм-канал Mash, Невзоров* переоформлял жилплощадь на жену и тёщу, но суд не признал сделки действительными, так как пентхаус является собственностью участников экстремистского объединения.

Ранее советская и российская актриса Лия Ахеджакова произнесла экстремистский лозунг «Слава Украине!». Это произошло после окончания спектакля «Мой внук Вениамин» в Лос-Анджелесе.

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* Внесён в списки иноагентов, террористов и экстремистов
#суд
#блогер
#санкт-петербург
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Подмосковный учитель до смерти забил свою многодетную жену
05 декабря 2024, 13:24

Фото: istockphoto.com/globalmoments

Школьный учитель математики, проживающий в селе Николо-Урюпино округа Красногорск, избил до смерти свою жену — мать их троих детей, сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным источника, конфликт начался из-за того, что женщина хотела подать на развод. В это время супруги были в доме одни. Учитель начал бить свою жену и нанёс ей травмы, несовместимые с жизнью.

Позднее на лице и теле погибшей обнаружили кровоподтёки, а также передом хряща гортани.

Мужчину задержали.

По данным SHOT, мужчина около двух лет преподавал математику и информатику в местной школе. В мае он прошёл аттестацию, подтвердившую его полное соответствие занимаемой должности.

Ранее сообщалось, что бывшая жена депутата Госсовета Удмуртии Виктора Дьякова обвинила его в похищении малолетней дочери.

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#криминал
#убийство
#учитель
#красногорск
#московская область
#подмосковье
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Пассажир погиб в аэропорту Хабаровска, пытаясь сбежать от полицейских
Разбившийся в аэропорту Хабаровска мужчина пытался сбежать от полицейского
05 декабря 2024, 13:15

Фото: iStock/Soumen Hazra

В аэропорту Хабаровска мужчина погиб, пытаясь сбежать от полицейских. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
33-летний Сергей был задержан сотрудниками полиции утром в четверг, 5 декабря. По словам очевидцев, мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и плохо ориентировался в пространстве. К Сергею подошли полицейские и предложили пройти в отдел, чтобы оформить протокол.

По дороге мужчина вдруг кинул в правоохранителей сумку и побежал. После чего он перелез через ограждение и спрыгнул с третьего этажа. Спасти Сергея не удалось — мужчина скончался до приезда скорой помощи.

Ранее сообщалось, что в новосибирском аэропорту Толмачево пассажир внезапно умер на стойке регистрации. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#курс
#мужчина
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#сотрудники
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Чиновники срубили к празднику росшую больше 20 лет елку в Уфе
05 декабря 2024, 13:03

Фото: istockphoto/Julia Klueva

Росшую практически четверть века елку в Уфе срубили местные чиновники, поставив ее на городской площади к празднику, передает 112. Дерево посадили родители Натальи на Локомотивной улице. Женщина наряжала его вместе с дочерью.
Пропажу обнаружили в сквере «Орион» уже наряженной. Зеленую красавицу срубили по предписанию «Газпрома». В администрации подчеркнули, что большая часть местных жителей поддержала такое решение. Инцидент произошел накануне, 4 декабря.

Ранее сообщалось, что в Петербурге Дед Мороз попытался отправить посылку в Ригу незаконным путем. Груз задержали таможенники. Сейчас следователи разбираются в деталях, открыто уголовное дело.

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#россия
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#новый год
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В Красноярске обвинили мужчину, пристававшего к несовершеннолетней
В Красноярске осудят мужчину за домогательства по отношению к 8-летней девочке
05 декабря 2024, 12:58

Фото: iStock/Rafa Jodar

Красноярский суд рассмотрит дело 43-летнего местного жителя, который домогался 8-летней девочки в подъезде дома.
Как пишет «Лента.ру» со ссылкой на представителя регионального управления Следственного комитета (СК) России Юлию Арбузову, 9 сентября девочка возвращалась из магазина домой. Вслед за ней в подъезд зашёл незнакомый ей мужчина и схватил её. Школьница закричала, после обвиняемый отпустил её и сделал вид, что уходит из дома. Однако преступник вернулся и зашёл за потерпевшей в лифт. Как только двери кабины закрылись, жертва вновь закричала, чем спугнула его.

Мужчина обвиняется в насильственных действиях сексуального характера.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге полиция разыскивает преступника в костюме Деда Мороза, который пытался отправить в своём мешке 18 тысяч евро наличными, четыре пары серебряных серёжек, брошь и 16 блистеров с таблетками в Ригу.

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#полиция
#розыск
#красноярский край
#уголовное дело
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