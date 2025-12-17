17 декабря 2025, 18:40

В Свердловской области пенсионер убил женщину из-за просьбы сходить в магазин

Фото: iStock/zoka74

64-летний житель Туринска Свердловской области подозревается в убийстве женщины, которую пустил к себе пожить. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СКР.