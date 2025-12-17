Достижения.рф

Пенсионер убил женщину из-за просьбы сходить в магазин

Фото: iStock/zoka74

64-летний житель Туринска Свердловской области подозревается в убийстве женщины, которую пустил к себе пожить. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СКР.



Согласно информации следствия, пенсионер проживает в частном доме, где два месяца назад поселил 59-летнюю женщину. 16 декабря между ними произошел конфликт: соседка настаивала, чтобы пожилой мужчина сходил в магазин за покупками, но он не мог этого сделать из-за проблем с ногами.

Задержанный рассказал, что женщина неоднократно просила его об этом, поэтому он взял нож и нанёс ей удар. Пострадавшая скончалась, а пенсионер сам сообщил о случившемся соседям, которые вызвали полицию. Уточняется, что убийца не отрицает своей вины.

