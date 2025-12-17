Посетительницу магазина, прятавшую лезвия в буханки хлеба, арестовали
В Миссисипи задержали 33-летнюю Камиллу Бенсон из Техаса по подозрению в том, что она спрятала лезвия бритвы в хлебе в двух магазинах Walmart. Об этом сообщает New York Post.
5 декабря поступило первое сообщение о подозрительных действиях: покупатель заметил лезвие бритвы в хлебе, купленном в Walmart Supercenter. Аналогичный инцидент произошел 8 декабря в Walmart Neighborhood Market, когда другой человек нашел лезвие в своей буханке.
После жалоб сотрудники магазина начали проверку товаров и выявили несколько буханок с признаками постороннего вмешательства. Информацию передали в правоохранительные органы. Полиция получила записи с камер видеонаблюдения, где была замечена женщина по имени Бенсон. Вскоре ее арестовали.
Полиция рекомендовала всем, кто покупал хлеб в этих магазинах, тщательно осматривать продукцию и сразу сообщать властям при обнаружении посторонних предметов. Walmart заявил, что безопасность покупателей для компании является приоритетом.
