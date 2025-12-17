Посетительницу магазина, прятавшую лезвия в буханки хлеба, арестовали

17 декабря 2025, 17:03

NYP: в США арестовали женщину, прятавшую лезвия в буханки хлеба

Фото: iStock/sergeyryzhov

В Миссисипи задержали 33-летнюю Камиллу Бенсон из Техаса по подозрению в том, что она спрятала лезвия бритвы в хлебе в двух магазинах Walmart. Об этом сообщает New York Post.