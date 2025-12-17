В Москве 69-летнего пенсионера госпитализировали после секса с элементами БДСМ
В Москве 69-летнего пенсионера госпитализировали после интима с элементами БДСМ. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Пожилого мужчину привезли в одну из московских клиник на машине скорой помощи. Вместе с ним приехала молодая девушка, которая очень волновалась за его состояние.
Как выяснилось, пенсионеру стало плохо во время интимной близости. У него внезапно начались сильные боли в груди, резко подскочило давление, а боль распространилась на левую руку, шею и спину.
После проведения исследований москвичу диагностировали инфаркт. На запястьях мужчины врачи обнаружили следы, которые могли быть оставлены наручниками или от связывания. Сейчас пациент находится под наблюдением медицинских специалистов, его состояние стабилизировано.
