В Москве 69-летнего пенсионера госпитализировали после секса с элементами БДСМ

17 декабря 2025, 17:20

Baza: В Москве 69-летнего пенсионера госпитализировали с инфарктом после интима

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Москве 69-летнего пенсионера госпитализировали после интима с элементами БДСМ. Об этом пишет Telegram-канал Baza.