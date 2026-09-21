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Пенсионер умер после драки за шезлонг на пляже

В Греции 82-летний пенсионер умер после драки за шезлонг и остановки сердца
Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

В Греции 82-летний турист умер после драки с другим отдыхающим на пляже. Об этом сообщает The Guardian.



Инцидент произошел 20 сентября на пляже Вулиагмени в Афинах. Около 10:00 пожилой мужчина пришел туда вместе с женой, однако свободных шезлонгов для них не оказалось. Из-за этого он вступил в конфликт с 76-летним отдыхающим.

Словесная перепалка вскоре переросла в драку, к которой присоединились другие посетители пляжа. Во время потасовки у 82-летнего мужчины произошла остановка сердца.

Пострадавшего доставили в больницу Асклепион в Вуле, но врачи не смогли его спасти. Причину смерти установит вскрытие.

Полиция задержала 76-летнего участника конфликта и его 21-летнюю спутницу. Кроме того, на допрос доставили управляющего пляжем. Все задержанные и другие причастные к инциденту должны предстать перед мировым судьей.

Никита Кротов

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