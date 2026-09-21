Пенсионер умер после драки за шезлонг на пляже
В Греции 82-летний турист умер после драки с другим отдыхающим на пляже. Об этом сообщает The Guardian.
Инцидент произошел 20 сентября на пляже Вулиагмени в Афинах. Около 10:00 пожилой мужчина пришел туда вместе с женой, однако свободных шезлонгов для них не оказалось. Из-за этого он вступил в конфликт с 76-летним отдыхающим.
Словесная перепалка вскоре переросла в драку, к которой присоединились другие посетители пляжа. Во время потасовки у 82-летнего мужчины произошла остановка сердца.
Пострадавшего доставили в больницу Асклепион в Вуле, но врачи не смогли его спасти. Причину смерти установит вскрытие.
Полиция задержала 76-летнего участника конфликта и его 21-летнюю спутницу. Кроме того, на допрос доставили управляющего пляжем. Все задержанные и другие причастные к инциденту должны предстать перед мировым судьей.
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