Пенсионер умер после драки за шезлонг на пляже

21 сентября 2026, 20:11

В Греции 82-летний пенсионер умер после драки за шезлонг и остановки сердца

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

В Греции 82-летний турист умер после драки с другим отдыхающим на пляже. Об этом сообщает The Guardian.