Пенсионер устроил вооружённое ограбление супермаркета ради воссоединения с внуком в тюрьме
Во Франции 60-летний мужчина совершил вооружённое ограбление супермаркета, чтобы воссоединиться с внуком, находящимся в тюрьме. Об этом сообщает информагентство France-Presse (AFP).
Пожилой мужчина вошёл в магазин в бежевой балаклаве, вооружённый винтовкой, и потребовал от кассира выручку.
Супермаркет находился буквально в нескольких сотнях метров от полицейского участка. Охрана быстро вызвала правоохранителей, и пенсионера задержали на месте.
На допросе мужчина признался, что специально организовал ограбление, чтобы сесть в ту же тюрьму, где содержится его внук, осуждённый за серию преступлений. По его словам, он надеялся оказать родственнику моральную поддержку и «быть рядом в трудный момент».
Французская полиция возбудила уголовное дело по статье о вооружённом ограблении, несмотря на мотивы задержанного.
Теперь мужчине действительно грозит тюремный срок. По законам Франции за подобное преступление можно получить от 5 до 10 лет заключения.
Читайте также: