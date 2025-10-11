Пенсионер устроил вооружённое ограбление супермаркета ради воссоединения с внуком в тюрьме

11 октября 2025, 13:21

Во Франции пенсионер сел в тюрьму ради внука-преступника

Фото: iStock/OlFedv

Во Франции 60-летний мужчина совершил вооружённое ограбление супермаркета, чтобы воссоединиться с внуком, находящимся в тюрьме. Об этом сообщает информагентство France-Presse (AFP).