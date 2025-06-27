Пенсионер в Ростовской области чуть не убил сына из ружья

27 июня 2025, 13:15

В Ростовской области пенсионер арестован за стрельбу в сына

Фото: iStock / IndiaUniform

В Ростовской области пожилой мужчина предстанет перед судом за покушение на убийство своего сына. СУ СК по Ростовской области сообщило об инциденте, произошедшем в марте 2025 года в станице Егорлыкской.