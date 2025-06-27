Пенсионер в Ростовской области чуть не убил сына из ружья

В Ростовской области пенсионер арестован за стрельбу в сына
Фото: iStock / IndiaUniform

В Ростовской области пожилой мужчина предстанет перед судом за покушение на убийство своего сына. СУ СК по Ростовской области сообщило об инциденте, произошедшем в марте 2025 года в станице Егорлыкской.



По предварительным данным, 63-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с сыном. В ходе конфликта он схватил ружье и выстрелил в родственника. Сын получил ранения плеча, руки и ноги. Пострадавший был госпитализирован.

В отношении отца возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемый арестован, а материалы дела переданы в суд.

Виктория Иванченко

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