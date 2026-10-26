Пенсионер выкидывал обертки от еды на парковке и попал под арест

26 октября 2026, 18:33

В Японии мужчина кидал фантики от еды на парковке и оказался под арестом

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В японской префектуре Хёго полиция арестовала 57-летнего офисного работника, подозреваемого в незаконном выбрасывании мусора на территории частного дома. Об этом сообщает The Tokyo Reporter.





Первый инцидент произошёл 4 сентября около 4:50 утра. Житель района Хигасинада в городе Кобе, по версии следствия, оставил пять пластиковых обёрток от онигири на парковке дома в районе Нада. Через шесть дней мужчина вернулся на тот же участок и выбросил ещё три обёртки. Подозреваемого задержали. В ходе допроса он полностью признал вину.



