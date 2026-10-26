Пенсионер выкидывал обертки от еды на парковке и попал под арест
В Японии мужчина кидал фантики от еды на парковке и оказался под арестом
В японской префектуре Хёго полиция арестовала 57-летнего офисного работника, подозреваемого в незаконном выбрасывании мусора на территории частного дома. Об этом сообщает The Tokyo Reporter.
Первый инцидент произошёл 4 сентября около 4:50 утра. Житель района Хигасинада в городе Кобе, по версии следствия, оставил пять пластиковых обёрток от онигири на парковке дома в районе Нада. Через шесть дней мужчина вернулся на тот же участок и выбросил ещё три обёртки. Подозреваемого задержали. В ходе допроса он полностью признал вину.
«Ошибки нет, я действительно выбрасывал их на парковке этого дома», — сказал фигурант.По данным полиции, дом в настоящее время пустует, однако задержанный заявил, что был знаком с бывшим жильцом. Следователи выясняют мотивы мужчины, в том числе проверяют, не связана ли череда выброшенного мусора с личной обидой или прежним конфликтом. Мужчине грозит ответственность за нарушение Закона об управлении отходами.