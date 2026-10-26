В Петербурге мужчина убил пенсионерку и ребенка, тело малыша нашли в холодильнике
В Петербурге разыскивают мужчину, подозреваемого в убийстве пожилой женщины и маленького ребёнка. Тело малыша обнаружили в холодильнике.
По данным оперативных служб, накануне вечером из квартиры выбежала окровавленная женщина и стала звать на помощь. Прибывшие правоохранители нашли в помещении тело её пожилой матери, а в холодильнике — погибшего ребёнка.
По предварительной информации, к расправе может быть причастен сожитель петербурженки. Когда женщина вернулась домой, мужчина попытался напасть и на неё, однако ей удалось вырваться и убежать. Подозреваемого объявили в розыск.
Ранее аргентинец убил возлюбленную и спрятал ее останки. Девушка сначала перестала выходить на связь.
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