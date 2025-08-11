В Петербурге задержали шесть подозреваемых в легализации пяти тысяч мигрантов

11 августа 2025, 11:08

Фото: iStock/Dzurag

Сотрудники МВД задержали шесть человек, которые подозреваются в постановке на миграционный учет не менее пяти тысяч иностранцев через взломанные аккаунты на «Госуслугах». Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.