В Петербурге задержали шесть подозреваемых в легализации пяти тысяч мигрантов
Сотрудники МВД задержали шесть человек, которые подозреваются в постановке на миграционный учет не менее пяти тысяч иностранцев через взломанные аккаунты на «Госуслугах». Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Предварительно, с 2023 года преступники занимались фиктивной регистрацией мигрантов. Они использовали аккаунты россиян на «Госуслугах», доступ к которым получили обманным путем.
Согласно информации ведомства, регистрацию проводили по реальным адресам в разных регионах страны. Один аккаунт позволял зарегистрировать до 300 иностранцев.
Силовики обнаружили около ста взломанных аккаунтов, с помощью которых фиктивно ставили иностранцев на миграционный учет. За два с половиной года преступники помогли легализоваться как минимум пяти тысячам мигрантов, получив доход в размере около 20 миллионов рублей. Возбуждены уголовные дела.
