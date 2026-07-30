Пенсионера и его любовницу арестовали за секс в бассейне на глазах у детей
В американском штате Техас мужчину и женщину арестовали за непристойное поведение в бассейне жилого комплекса на глазах у детей. Об этом сообщает New York Post (NYP).
Инцидент произошёл вечером 26 июля в городе Уэйко. Жители многоквартирного дома пожаловались в полицию на то, что 32-летняя Эмили Парма сидела на 75-летнем Дугласе Фейте в углу бассейна, совершала движения, указывающие на интимный акт, и издавала громкие стоны. Больше всего очевидцев возмутило то, что всё это происходило в присутствии несовершеннолетних.
Прибывшие полицейские застали пару на месте. Фейт заявил, что «настоящего секса» на глазах у молодежи не происходило, поскольку у него имплант пениса. Однако мужчина признал, что совершал непристойные действия. Ему и его любовнице предъявили обвинение в непристойном поведении. Кроме того, у Фейта обнаружили запрещенные вещества, поэтому ему добавили обвинение в хранении наркотиков.
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