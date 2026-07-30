Пенсионера и его любовницу арестовали за секс в бассейне на глазах у детей

30 июля 2026, 01:12

NYP: В США любовников арестовали за непристойное поведение в бассейне при детях

Фото: iStock/Thomas Bullock

В американском штате Техас мужчину и женщину арестовали за непристойное поведение в бассейне жилого комплекса на глазах у детей. Об этом сообщает New York Post (NYP).