Пёс помог найти тело своей хозяйки, пропавшей почти две недели назад в Подмосковье

29 июля 2026, 23:50

Спаниель помог найти тело пропавшей почти две недели назад в Подмосковье хозяйки

Фото: iStock/Andrey Kanyshev

В селе Ромашково нашли тело 39-летней женщины, пропавшей почти две недели назад — обнаружить останки помогла её собака. По факту случившегося возбудили уголовное дело, передает пресс-служба СК Подмосковья.





По сведениям Telegram-канала SHOT, женщина перестала выходить на связь 17 июля после того, как ушла на прогулку с питомцем — кавалер-кинг-чарльз-спаниелем. Перед выходом из ЖК «Ромашково» в Одинцовском округе местная жительница поссорилась со своим сожителем.



