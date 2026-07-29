Пёс помог найти тело своей хозяйки, пропавшей почти две недели назад в Подмосковье
Спаниель помог найти тело пропавшей почти две недели назад в Подмосковье хозяйки
В селе Ромашково нашли тело 39-летней женщины, пропавшей почти две недели назад — обнаружить останки помогла её собака. По факту случившегося возбудили уголовное дело, передает пресс-служба СК Подмосковья.
По сведениям Telegram-канала SHOT, женщина перестала выходить на связь 17 июля после того, как ушла на прогулку с питомцем — кавалер-кинг-чарльз-спаниелем. Перед выходом из ЖК «Ромашково» в Одинцовском округе местная жительница поссорилась со своим сожителем.
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С заявлением о безвестном исчезновении женщины в правоохранительные органы обратились ее родственники. Спустя несколько дней поисковых мероприятий удалось обнаружить пса, который сидел возле сарая. Неподалёку находилось тело его хозяйки — останки нашли в лесополосе.
В Одинцово возбудили уголовное дело по статье об убийстве. В рамках расследования уже провели допросы и назначили необходимые экспертизы. Сейчас следователи выясняют полную картину происшествия и устанавливают причастных к преступлению. Главный подозреваемый – 44-летний сожитель погибшей: после ссоры с женщиной он покинул страну. Предварительно, мужчина является бизнесменом, почти все фирмы которого работают в убыток.