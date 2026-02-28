Пенсионера и его собаку ударило молнией
В Австралии пенсионер попал в больницу после удара молнии. Об этом сообщает телеканал ABC News.
Инцидент произошел в парке Хамерсли в городе Перт. 78-летний Майкл Дэй выгуливал собаку по кличке Месси, когда внезапный разряд поразил их обоих. Пострадавшего госпитализировали с ожогами бедра и живота — часть его одежды сгорела. Однако его питомец погиб.
Дочь австралийца Карин Авалос призналась, что семья сильно переживает из-за потери Месси, но в то же время испытывает облегчение от того, что отец выжил. Эксперт по молниям Грант Киркби отметил, что мужчине повезло остаться в живых.
Всего в тот день над городом произошло порядка десяти тысяч разрядов. В больницы попали три человека, включая Дэя и двух девушек-подростков, в которых молния ударила прямо в школе. Одна из них рассказала, что перед ударом у нее «встали дыбом волосы» и онемел позвоночник. Специалист объяснил, что такие симптомы появляются при близости вспышки, когда земля электризуется.
