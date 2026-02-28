Ракету над пятизвездочным отелем с российскими туристами сбили в Абу-Даби
Силы ПВО сбили ракету над пятизвездочным отелем Al Raha Beach Resort & Spa в Абу-Даби, где отдыхают в том числе российские туристы. Об этом сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на постояльцев.
На видео, снятом одним из очевидцев, виден след от ракеты и взрыва в небе. Перед этим гости слышали пролетающие самолеты. Они отмечают, что разрывы звучали с периодичностью 30–40 секунд.
По данным источника, гостиница находится примерно в 15 минутах езды от столичного аэропорта, на искусственном острове Пальма Джумейра. Эвакуация в популярном курортном районе не проводилась.
Утром 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по территории Ирана. В Тегеране и других городах были слышны взрывы.
После этого президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции против Ирана, которая получила название «Эпическая ярость». Он отметил, что ее цель — защита американского народа путем «устранения непосредственной угрозы со стороны иранского режима».
Позже в Иерусалиме прогремели взрывы на фоне ответной атаки Ирана. Целями также стали военные базы США на Ближнем Востоке — в Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.
