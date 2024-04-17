Пенсионера из Перми убил мобильный телефон

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В Перми пенсионер погиб во время пожара из-за загоревшегося смартфона. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.
ЧП произошло в одном из многоквартирных домов. По информации ведомства, причиной пожара стало самовозгорание телефона.
Спасатели обнаружили пенсионера в квартире без признаков жизни. От полученных ожогов мужчина скончался в больнице.
Жильцы дома были эвакуированы. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что основными причинами возгорания смартфонов является неисправный аккумулятор или некачественное зарядное устройство. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Спасатели обнаружили пенсионера в квартире без признаков жизни. От полученных ожогов мужчина скончался в больнице.
Жильцы дома были эвакуированы. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что основными причинами возгорания смартфонов является неисправный аккумулятор или некачественное зарядное устройство. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова