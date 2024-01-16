Пенсионера из Петербурга отправили в СИЗО за попытку сотрудничества с Украиной

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Пенсионера из Санкт-Петербурга арестовали за попытку сотрудничества с Украиной, об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на объединённую пресс-службу судов.
Как удалось установить следствию, 67-летний уроженец Дагестана, проживающий в Санкт-Петербурге, обратился в Главное управление разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины и заявил, что может сообщить им некоторую информацию и совершить действия, которые поспособствуют военному поражению России.
Действия пожилого мужчины были вовремя пресечены сотрудниками Федеральной службы безопасности РФ. Во время судебного заседания пенсионер отказался комментировать сложившуюся ситуацию.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Он будет находиться в следственном изоляторе до 11 марта.
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Действия пожилого мужчины были вовремя пресечены сотрудниками Федеральной службы безопасности РФ. Во время судебного заседания пенсионер отказался комментировать сложившуюся ситуацию.
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Евгения Парфентьева