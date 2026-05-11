В Японии мужчина задушил приемного сына по пути в школу и выбросил труп в горах
В Японии мужчина убил своего приемного сына и выбросил труп в горах примерно в восьми километрах от дома. Об этом сообщает The Japan Times.
Утром 23 марта 37-летний Юки Адачи повез 11-летнего ребенка в школу на машине. По дороге между ними вспыхнула ссора — мальчик якобы заявил мужчине, что он не его настоящий отец.
По версии следствия, Адачи доехал почти до школы, но не высадил сына, а направился к общественному туалету примерно в двух километрах от дома. Там он задушил ребенка голыми руками.
После содеянного мужчина несколько раз перемещал тело: сначала оставил его возле гор рядом с домом, затем перевез в другой горный район, где позже обнаружили школьный рюкзак и обувь мальчика.
При этом преступник участвовал в поисках пропавшего, и следователи считают, что он пытался затянуть обнаружение тела. Останки ребенка нашли 13 апреля в лесистой местности.
Изначально мужчину задержали 16 апреля по подозрению в оставлении трупа, а затем повторно арестовали уже по обвинению в убийстве.
