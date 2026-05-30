Мужчина застрелил брата за участок земли и зарыл труп в поле
В Индии старший брат застрелил младшего из‑за земельного спора и закопал тело в поле. Об этом 28 мая сообщает портал Times of India.
Согласно материалу, 30-летний Анкур пропал 5 мая. Его тётя заподозрила родственника, 35-летнего Капила, и обратилась в полицию. Правоохранители нашли останки умершего, однако к тому моменту они пролежали в земле больше трёх недель.
Следствию удалось выяснить, что братья поссорились из-за участка в штате Уттар-Прадеш. Словесный спор перерос в драку, после чего Капил выстрелил в брата и зарыл тело в поле. Мужчину задержали и провели допрос, на котором убийца сознался в преступлении.
Ранее «Радио 1» передавало, что житель Калужской области после ссоры расчленил приятеля, разложил части тела в чемодан и пакеты, а затем утопил их в водоёме. Останки погибшего обнаружили в реке Лужа в Малоярославце.
