Пенсионера обманули на 8 млн руб в Петербурге

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Пожилой россиянин продал квартиру по указанию мошенников и перевел им миллионы рублей в Петербурге, пишет агентство «Оперативное прикрытие».
Как пишут в СМИ, 77-летний житель Калининского района регулярно общался с мошенниками с 29 ноября 2023 года по 15 апреля 2024 года. Они представлялись сотрудниками полиции, под предлогом сохранения сбережений в безопасности.
Мошенники убедили пенсионера перевести им с различных счетов 1,4 миллиона рублей и продать квартиру. Вырученные с продажи 6,8 млн рублей мужчина тоже передал аферистам.
Сейчас правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Мошенники убедили пенсионера перевести им с различных счетов 1,4 миллиона рублей и продать квартиру. Вырученные с продажи 6,8 млн рублей мужчина тоже передал аферистам.
Сейчас правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Алёна Самарева