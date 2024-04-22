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Пенсионера обманули на 8 млн руб в Петербурге

22 апреля 2024, 22:35
Фото: iStock/Elena Chelysheva

Фото: iStock/Elena Chelysheva

Пожилой россиянин продал квартиру по указанию мошенников и перевел им миллионы рублей в Петербурге, пишет агентство «Оперативное прикрытие».
Как пишут в СМИ, 77-летний житель Калининского района регулярно общался с мошенниками с 29 ноября 2023 года по 15 апреля 2024 года. Они представлялись сотрудниками полиции, под предлогом сохранения сбережений в безопасности.

Мошенники убедили пенсионера перевести им с различных счетов 1,4 миллиона рублей и продать квартиру. Вырученные с продажи 6,8 млн рублей мужчина тоже передал аферистам.



Сейчас правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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#санкт-петербург
#россия
#пенсионер
Суд Москвы арестовал друзей и родных убийцы байкера в Люблино
22 апреля 2024, 21:08

Фото: istock / lakshmiprasad S

Все подозреваемые в убийстве 24-летнего байкера Кирилла Ковалёва были арестованы на два месяца. Об этом 22 апреля сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.
После Шахина Аббасова, который останется в СИЗО до 18 июня, следом за ним были арестованы:

— Аббасов Бахтияр: дядя Шахина, 54 года, проживает в РФ с 2023 года. Женат, имеет двоих детей (один из них также был задержан), работает водителем. По предварительным данным, считается пособником. Следствие утверждает, что он оказывал давление на свидетелей, настаивал на изменении показаний. Он не признал свою вину.

— Аббасов Низами: отец Шахина, 50 лет, предприниматель, отец троих детей. Подозревается в содействии. Согласно следствию, он финансово и советами помогал сыну в попытке скрыться. Также, считается, что он оказывал давление на свидетелей в попытке подавить дело. В его квартире было обнаружено более 70 миллионов рублей.

— Братья Шахина, Шохрат и Исахан, а также друг Нахид (не имеющий регистрации в РФ), также рассматриваются следствием как пособники.

Убийство, в котором подозревают Аббасовых, произошло 17 апреля в Люблино. По данным следствия, Кирилл Ковалев сделал замечание Шахину Аббасову за неправильную парковку. Этот инцидент привёл к конфликту, после чего Шахин Аббасов позвонил своим родственникам, и они приехали на место. В суде было заявлено, что прибывшие соучастники приняли решение убить Ковалева.

Шахин Аббасов и его брат Шохрат нанесли Ковалеву несколько ударов в жизненно важные органы, при этом Шахин использовал нож. После этого Шохрат продолжал избивать пострадавшего. Затем Аббасовы скрылись на подготовленных заранее родственниками автомобилях. 19 апреля Шахина Аббасова задержали в Ростовской области.

При обыске в квартире Аббасова было обнаружено более 44 миллионов рублей и 300 тысяч долларов. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил выяснить происхождение этих средств.

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В Донецке задержали подозреваемого в убийстве 13-летнего мальчика
22 апреля 2024, 20:19

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве 13-летнего мальчика в Буденновском районе Донецка, передает 22 апреля РИА Новости.
По данным агентства, следователи установили, что в апреле 2024 года обвиняемый споил группу подростков, после чего прибыл на скутере со своей жертвой к складу в указанном районе.

Там он принудил мальчика к сексуальным действиям, а затем задушил его. При задержании подозреваемый признал свою вину, и по данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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Полицейские задержали треш-стримера, оскорбившего участников СВО
22 апреля 2024, 19:21

Фото: МВД России

Полицейские в Пензенской области задержали треш-стримера, который оскорбил участников специальной военной операции, сообщила 22 апреля официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.
«Видеозапись, унижающая российских военнослужащих, была выявлена в начале апреля. Во время доследственной проверки подозреваемый уехал в Пензу, где проживал в квартире, оформленной на чужое имя», — сказала она.
По словам Волк, благодаря оперативным мероприятиям стример был задержан и в скором времени будет доставлен в Волгоград для дальнейших следственных процедур.

Во время допроса задержанный признал свою вину. По его собственному признанию, перед записью ролика, на котором он оскорблял ветеранов СВО, он употребил алкоголь, из-за чего не смог контролировать свои эмоции. Стример принес извинения и признал, что был неправ.

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Тренер назвала причину самоубийства 21-летней волейболистки Михайлиной
Тренер Урядова: волейболистка Михайлина могла покончить с собой из-за расставания
22 апреля 2024, 18:49

Фото: iStock/sreeyashlohiya

Волейболистка Арина Михайлина совершила суицид из-за расставания с молодым человеком. Об этом сообщила главный тренер команды по пляжному волейболу Наталья Урядова изданию «Газета.Ru».
Она пояснила, что 21-летняя спортсменка рассталась со своим возлюбленным в день трагедии. После того, как парень поговорил с Михайлиной, он вызвал скорую помощь, чтобы предотвратить трагедию. От самоубийства девушку также пытались отговорить врачи, которые лично с ней беседовали.

Однако после разговора девушка все же совершила задуманное. Тренер уверена, что волейболистке нужна была помощь компетентного психолога.

По словам Урядовой, девушка была отзывчивым и добрым человеком, который не привык опускать руки.

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Мигрант-тракторист из Москвы попал в сексуальное рабство
22 апреля 2024, 17:54

Фото: iStock/J Brarymi

Выходец из ближнего зарубежья утверждает, что угодил в сексуальное рабство, пишет телеграм-канал «Baza». По информации портала, бывшая возлюбленная Ботиржона заставляла вступать его в половую связь с ней, но так как последовал отказ, она обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании.
Девушка рассказала правоохранителям, что вместе с подругой и Ботиржоном она распивала спиртные напитки, после чего мужчина изнасиловал ее.
Мигрант рассказал свою версию произошедшего и заявил, что его бывшая возлюбленная злоупотребляла алкоголем, и однажды заявила, что в случае отказа от интима с ней, она обратиться в полицию с заявлением о насилии.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

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В Саратове автомобиль на скорости въехал в остановку общественного транспорта
22 апреля 2024, 17:25

Фото: istockphoto/Anton Novikov

В Саратове произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием трёх легковых автомобилей и городского автобуса. В результате серьёзные травмы получили четыре человека.
Днём 22 апреля неподалёку от остановки общественного транспорта на Проспекте 50 лет Октября произошла авария. Столкнулись три легковых автомобиля и городской маршрутный автобус. Водитель машины «Лада Веста» после удара не справился с управлением, и автомобиль на скорости влетел в остановку, полную людей.

В результате массового ДТП травмы получили водители двух машин, а также две женщины, находившиеся на остановке. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, их состояние характеризуется как средней тяжести. Все подробности и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники дорожной полиции. Дело находится на личном контроле прокурора Саратовской области Сергея Филипенко.

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#женщины
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Ветеран ФСБ рассказал о том, какие уроки важно извлечь из теракта в «Крокусе»
Ветеран ФСБ Шадриков: Надо начинать учить людей, как вести себя в экстренных ситуациях
22 апреля 2024, 17:11

Фото: Telegram-канал Ильи Шадрикова

Теракт в «Крокус Сити Холле» должен научить россиян тому, что всегда нужно оставаться настороже. Об этом в эфире «Радио 1» заявил директор спортивно-патриотического клуба «Ярополк», ветеран подразделения «Альфа», центра специального назначения ФСБ России, депутат Совета депутатов городского округа Красногорск Илья Шадриков.
«Надо быть всегда настороже. Особенно, когда идет специальная военная операция, и ты еще не знаешь, откуда может "сюрприз" прилететь, особенно когда бываете в скоплении людей на массовых мероприятиях. Ну и в принципе даже если идет мирная жизнь, в любом случае надо быть всегда начеку. Особенно обращать внимание на потусторонние предметы, которые лежат отдельно. Потому что задача терроризма, в первую очередь, посеять хаос», — заявил Шадриков.
По мнению депутата, террористы всегда пользуется тем, что население расслабленно и никто ничего не ожидает. Другим немаловажным фактором Шадриков считает наличие оружия и сотрудников безопасности на массовых мероприятия. При этом он отметил, что на ношение оружия должно быть соответствующее разрешение.

«Делать, как в Америке, где каждый может носить оружие, тоже неправильно. В любом случае, безопасность на массовых мероприятиях должны обеспечивать, в моем понимании, именно те структуры, которые имеют право дать отпор на полном юридическом основании. Потому что у нас закон об оружии тоже гласит, что если ты неправильно применишь оружие при нападении, ты будешь еще и виноват. И попробуй еще в суде докажи, что тебя хотели убить. Понимаете? Такая палка в двух концах. Ну, это я говорю уже больше такие бытовые моменты. А если брать глобально, еще раз повторюсь, то охрана должна осуществляться именно непосредственно боевым оружием», — отметил Шадриков.
По его словам, вскоре после трагедии власти Красногорска организовали для учеников в школах раз в неделю специальные уроки мужества, в рамках которых детям рассказывали о том, как именно необходимо действовать в подобных экстренных ситуациях. По мнению депутата такие занятия должны проходить на регулярной основе в том числе в виде довоенной подготовки и патриотических уроков.

«И самое главное, видите, тут же еще была ситуация, что большинство запаниковали и бежали кто куда. И чтобы такого не происходило, чтобы человек мог трезво оценивать ситуацию, важно проходить специальные тренировки. И это я сейчас говорю даже не о боевых действиях, а каких-то психологических моментах. Кстати, занятия спортом в этом тоже неплохо помогают», — заявил ветеран подразделения «Альфа».
В финале разговора он напомнил слова президента России, который неоднократно призывал граждан не полагаться на традиционный русский «авось», а стараться сохранять бдительность и контролировать окружающую обстановку.

«То есть, не должно быть такого, что пройдет полгода и все расслабились. Важно не забывать о трагедии и что-то делать в этом направлении, внедрять в головы людей правила, как себя вести в экстренных ситуациях», — отметил Шадриков.
Вечером 22 марта террористы открыли стрельбу из автоматического оружия по посетителям концерта группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» и подожгли здание. По последним данным, в результате теракта погибли 145 человек, среди них шестеро детей, более 550 человек пострадали. Суд арестовал более десяти подозреваемых, включая четверых непосредственных участников теракта.

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В подмосковном Дмитрове соседи спасли из пожара женщину и кошку
22 апреля 2024, 16:11

Фото: istockphoto / photovs

В Дмитрове жители дома помогли женщине и её кошке выбраться из горящей квартиры. Об этом сообщил телеграмм-канал Mash.
В Дмитрове местные жители услышали крики о помощи женщины, которая не могла выбраться из горящей квартиры.

«Очевидцы растянули под окнами плед, чтобы их соседка могла прыгнуть с четвёртого этажа. Они начали проводить «спасательную операцию» ещё до приезда пожарных. Сначала вниз полетела кошка, потом сама хозяйка квадратных метров», — подчеркнули в сообщении.

Прибывшие на место спасатели оперативно потушили пожар и доставили пострадавшую в медучреждение.

Стоит отметить, что в настоящий момент женщина находится в больнице с возможным переломом позвоночника, так как при падении ударилась об землю.

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#подмосковье
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Тело водителя утонувшей машины с бойцами СВО нашли в реке
22 апреля 2024, 15:22

Фото: istockphoto/FotoDuets

В реке Дон в Воронежской области нашли тело водителя, который был за рулём автомобиля, в котором ехали участники специальной военной операции. Машина затонула в начале апреля.
Как сообщили в своём официальном телеграм-канале сотрудники регионального Следственного управления СК России, тело человека без признаков жизни было обнаружено в реке в районе села Красногоровка Богучарского района. При себе у покойного были документы, удостоверяющие личность. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем тяжкие последствия.

Трагедия произошла в начале апреля. Автомобиль, в котором бойцы, участвовавшие в СВО, ехали к родственникам в Чувашию, утонул в реке. Всего в машине было три человека. Поиски двоих пассажиров тогда заняли пять дней. Тело водителя было найдено только сейчас.

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