Полицейские задержали треш-стримера, оскорбившего участников СВО

Фото: МВД России
Полицейские в Пензенской области задержали треш-стримера, который оскорбил участников специальной военной операции, сообщила 22 апреля официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.
«Видеозапись, унижающая российских военнослужащих, была выявлена в начале апреля. Во время доследственной проверки подозреваемый уехал в Пензу, где проживал в квартире, оформленной на чужое имя», — сказала она.По словам Волк, благодаря оперативным мероприятиям стример был задержан и в скором времени будет доставлен в Волгоград для дальнейших следственных процедур.
Во время допроса задержанный признал свою вину. По его собственному признанию, перед записью ролика, на котором он оскорблял ветеранов СВО, он употребил алкоголь, из-за чего не смог контролировать свои эмоции. Стример принес извинения и признал, что был неправ.
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Артем Кузьмин