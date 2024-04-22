Полицейские задержали треш-стримера, оскорбившего участников СВО

«Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования, и в отношении Аббасова Шахина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 18 июня 2024 года», — говорится в сообщении.

На заседании Аббасов заявил, что не имел намерения убивать москвича, «но так вышло». 21-летний молодой человек отказался признавать свою вину в умышленном убийстве и попросил не привлекать своих родственников к уголовной ответственности. Однако следствие утверждает, что отец Аббасова пытался уладить дело, договорившись с родственниками погибшего.Напомним, 17 апреля Аббасов припарковал машину у подъезда дома на улице Краснодарской в Люблино, заблокировав проезд. Ему сделал замечание 25-летний молодой человек. Возник конфликт, в результате которого сделавший замечание получил ножевое ранение. Он скончался в больнице.Шахин Аббасов случайно зарезал москвича-байкераВ Люблино мигрант-нелегал зарезал парня из-за замечания на парковке — видеоУкраинец зарезал женщину с двумя детьми и сбежал на родину