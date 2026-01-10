Пенсионеры из России четыре дня провели в снежном капкане
В Новосибирской области пожилая пара из-за снегопада четыре дня не могла выбраться из дома. Об этом сообщает аварийно-спасательная служба региона.
Инцидент произошел на территории садового товарищества «Кирпичник» в Мошковском районе. Супруги в возрасте 78 и 65 лет оказались заблокированы в своём дачном доме после обильного снегопада. На протяжении четырёх дней они не могли самостоятельно покинуть помещение.
Прибывшие спасатели выяснили, что у пожилого мужчины отказала нога, и он утратил способность передвигаться. Сотрудники экстренных служб использовали специальные волокуши, чтобы доставить его до снегоболотохода, который ожидал на месте. Затем пенсионеров перевезли к ближайшей дороге и передали их родственникам, прибывшим на личном автомобиле. От медицинской помощи пара отказалась.
