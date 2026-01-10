Пенсионеры из России четыре дня провели в снежном капкане

10 января 2026, 10:16

Пенсионеры четыре дня не могли выйти из дома из-за снега под Новосибирском

Фото: iStock/lilkar

В Новосибирской области пожилая пара из-за снегопада четыре дня не могла выбраться из дома. Об этом сообщает аварийно-спасательная служба региона.